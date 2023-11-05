Advert

Son dakika: TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar için özel destek duyuruldu

Günümüzde ekonomik dalgalanmalar, insanların hayat standartları üzerinde belirgin bir etki yaratmaya devam ediyor.

Son dakika: TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar için özel destek duyuruldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 09:32

Her kesimden vatandaşımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu zor günlerde yurttaşlarımızın yanında olmak için çeşitli yardım programları yürütmektedir. Elektrikten doğalgaza, gıdadan ısınma yardımına kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan Bakanlık, özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik nakdi yardımlarıyla dikkat çekiyor. Bu yardımlar, TC kimlik numarasının son hanesine göre özel olarak düzenleniyor ve belirli şartları taşıyan yurttaşlarımıza önemli bir maddi destek sunuyor.

Yardım Programlarının Ayrıntıları ve Faydaları

Nakdi yardım programı kapsamında, hanelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla her ay 1.250 TL nakit para desteği veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program, özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız için bir can simidi niteliğinde.

Nakdi Yardım Miktarı ve Şartları

  • Nakdi Yardım Miktarı: Düzenli olarak 12 ay boyunca verilen ve her ay 1.250 TL olarak belirlenen nakdi yardım.
  • Hane Geliri Kriteri: Bu yardımdan yararlanmak için hane gelirinin asgari ücret düzeyini aşmaması gerekiyor.

Kimlere Karşılıksız Nakdi Yardım?

Karşılıksız nakdi yardım, öncelikle sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara yönelik. Belediyeler ve devlet eliyle sağlanan bu destek, ihtiyaç sahiplerine düzenli bir mali kaynak sağlıyor.

Aile Destek Paketi

Aile Destek Paketi ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın en gözde yardım programlarından biri. Bu paket sayesinde, dar gelirli ailelerin ekonomik durumlarına destek olunuyor ve aylık 1.250 TL nakdi yardım elden değil, doğrudan PTT aracılığıyla sağlanıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması, vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Benzer Haberler
Kasım ayı müjdesi: %0 Faizli 20.000 TL, 900 TL ve 2500 TL karşılıksız para! Kasım ayı müjdesi: %0 Faizli 20.000 TL, 900 TL ve 2500 TL karşılıksız para!
Emeklilerin eteklerini tutuşturan haber: SGK o kişilerin emekli maaşını kesiyor, paralar geri isteniyor Emeklilerin eteklerini tutuşturan haber: SGK o kişilerin emekli maaşını kesiyor, paralar geri isteniyor
SGK bu kişilere 68.850 TL nakit ödüyor! SGK bu kişilere 68.850 TL nakit ödüyor!
Torba yasada 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçileri için karar var! 100 bin taşeron işçiye kadro son dakika haberi Torba yasada 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçileri için karar var! 100 bin taşeron işçiye kadro son dakika haberi
Her dediği çıkıyor: İslam Memiş'ten altın ve dolar için ''felaket'' alarmı Her dediği çıkıyor: İslam Memiş'ten altın ve dolar için ''felaket'' alarmı
Kısmi emeklilik müjdesi! 15 yıl prim ödeyene erken emeklilik! SGK yeni gelişmeyi duyurdu Kısmi emeklilik müjdesi! 15 yıl prim ödeyene erken emeklilik! SGK yeni gelişmeyi duyurdu
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi