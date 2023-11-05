Son dakika: TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar için özel destek duyuruldu

Her kesimden vatandaşımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu zor günlerde yurttaşlarımızın yanında olmak için çeşitli yardım programları yürütmektedir. Elektrikten doğalgaza, gıdadan ısınma yardımına kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan Bakanlık, özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik nakdi yardımlarıyla dikkat çekiyor. Bu yardımlar, TC kimlik numarasının son hanesine göre özel olarak düzenleniyor ve belirli şartları taşıyan yurttaşlarımıza önemli bir maddi destek sunuyor.

Yardım Programlarının Ayrıntıları ve Faydaları

Nakdi yardım programı kapsamında, hanelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla her ay 1.250 TL nakit para desteği veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program, özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız için bir can simidi niteliğinde.

Nakdi Yardım Miktarı ve Şartları

Nakdi Yardım Miktarı: Düzenli olarak 12 ay boyunca verilen ve her ay 1.250 TL olarak belirlenen nakdi yardım.

Düzenli olarak 12 ay boyunca verilen ve her ay 1.250 TL olarak belirlenen nakdi yardım. Hane Geliri Kriteri: Bu yardımdan yararlanmak için hane gelirinin asgari ücret düzeyini aşmaması gerekiyor.

Kimlere Karşılıksız Nakdi Yardım?

Karşılıksız nakdi yardım, öncelikle sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara yönelik. Belediyeler ve devlet eliyle sağlanan bu destek, ihtiyaç sahiplerine düzenli bir mali kaynak sağlıyor.

Aile Destek Paketi

Aile Destek Paketi ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın en gözde yardım programlarından biri. Bu paket sayesinde, dar gelirli ailelerin ekonomik durumlarına destek olunuyor ve aylık 1.250 TL nakdi yardım elden değil, doğrudan PTT aracılığıyla sağlanıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması, vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.