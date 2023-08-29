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Son dakika: Staj ve çıraklık sigortası, 4D'li taşeron işçi, kademeli emeklilik gelişmesi mest etti! Torba Yasa umut oldu

Türkiye siyaset sahnesinde önemli bir adım atıldı. AK Parti tarafından hazırlanacak olan yeni torba yasa teklifi, büyük bir merakla bekleniyor.

Son dakika: Staj ve çıraklık sigortası, 4D'li taşeron işçi, kademeli emeklilik gelişmesi mest etti! Torba Yasa umut oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 08:53

Son dakika: Torba Yasa umut oldu! Staj ve çıraklık sigortası, 4D'li taşeron işçi, kademeli emeklilik gelişmesi mest etti- Türkiye siyaset sahnesinde önemli bir adım atıldı. AK Parti tarafından hazırlanacak olan yeni torba yasa teklifi, büyük bir merakla bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, toplamda 18 maddeden oluşacak olan bu kanun teklifi, pek çok konuda düzenlemeler getirecek. İşte beklenen değişikliklerden bazıları:

Kademeli Emeklilik ve Taşeron Kadrosu Talebi

Yeni torba yasa teklifinde en dikkat çekici düzenlemelerden biri kademeli emeklilik ve taşeronlara kadro beklentisi olacak. Daha önceki torba yasasında olduğu gibi, bu teklifte de emeklilik sistemi ve çalışma hayatıyla ilgili önemli değişiklikler yer alacak.

Geçmiş Torba Yasasında Neler Vardı?

AK Parti'nin önceki torba yasası, önemli düzenlemeleri içeriyordu. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi, KYK borçlarının faizinin silinmesi, devlet alacaklarından vazgeçilmesi gibi pek çok önemli konu bu yasa kapsamında ele alınmıştı.

Yeni Torba Yasa İle Kademeli Emeklilik

AK Parti'nin yeni torba yasa teklifi içerisinde öne çıkan düzenlemelerden biri de kademeli emeklilik olacak. Daha önceki yasa teklifi ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan kişiler için yaş şartı kaldırılmıştı. Yeni düzenleme ile ise ilk işe giriş tarihi 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar için daha erken emeklilik hakkı getirilmesi bekleniyor.

Staj ve Çıraklık Yasası, Kısmi Emeklilik ve Daha Fazlası

AK Parti'nin yeni torba yasa teklifinin içeriğinde, staj ve çıraklık yasası, kademeli emeklilik ve 3600 günden kısmi emeklilik gibi önemli düzenlemelerin bulunması bekleniyor. Ayrıca, BAĞKUR prim affı gibi ekonomik ve sosyal konular da ele alınacak.

AK Parti'nin Hazırladığı Yeni Torba Yasa Tasarısı, Türkiye'nin çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini derinden etkileyecek. Kademeli emeklilikten taşeronlara kadroya kadar pek çok önemli konu bu tasarıda yer alacak. Kamuoyu, torba yasa tasarısının içeriğini ve getireceği değişiklikleri merakla bekliyor.

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