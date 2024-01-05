Son dakika: Seyyanen zam geliyor, Emeklilere yeni müjde verildi, Bugün "ONAY" alacak zam haberi!

SSK ve bağ-kur emeklilerini yakından ilgilendiren enflasyon zammıyla birlikte emeklilere seyyanen zam müjdesi de getirdi. Verilere göre, 6 aylık enflasyon oranı %37,77 olarak gerçekleşti, bu da emekli maaşlarına yansıyacak zammın boyutunu belirledi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte, SSK, bağ-kur, memur ve EYT emeklilerinin alacakları enflasyon zammı %37,77 olarak kesinlik kazandı. Ancak, sadece bu zammın ötesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı zammı da emeklilere seyyanen bir artış getirebilir. Bu husustaki kesin karar, önümüzdeki kabine toplantısından çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi emeklilere yapılabilecek seyyanen zam konusundaki belirsizlik devam ediyor. En düşük emekli maaşına seyyanen artış yapılması gündemde, ve bu kararın da kabine toplantısı sonrasında duyurulması bekleniyor.

2024'ün ilk kabine toplantısında emekli ve memurların maaşlarına seyyanen zam olup olmayacağına dair kesin bir karar alınacak. Emekliler, özellikle Temmuz ayındaki düşük maaş zammının Ocak ayında tekrarlanmaması için seyyanen zam umudu içinde. Uzman tahminlere göre, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artışla 10.000 TL'nin üzerine çıkabilir. Ancak, seyyanen zam kararı bekleniyor ve uzmanlar 4000 TL ile 5000 TL aralığında bir artış öngörüyor.