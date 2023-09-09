Son Dakika Sabah Sabah Açıklandı! Her Çocuk için 1.000 TL Ödemeler Başladı

Devlet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan onay almış her aile yeni çocuk desteklerinden faydalanabilmekte. Son dakika yapılan açıklama ile birlikte evde çocuk bulunması şartına sadece başvurana 1.000 TL ödeme yapılacak. Hem de bu ödeme çocuk başına yapılacak.

Hükümetin sunduğu destek ödemelerine gün gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Hanede bulunan çocuk sayısı fark etmeksizin ihtiyaç sahibi olsun olmasın Çocuk başına 1.000 TL ödeme yapılıyor. Çocuğu bulunan hanelere destek başvuruları başlamak üzere. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF'in ortak çalışmaları ile çocukların refah ortamını sağlama ve temel ihtiyaçlarını karşılama amacı ile Tek seferlik yeni bir destek programı başlatıldı.

Dünya genelinde bütün çocuklara desteğini esirgemeyen ve ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyette bulunan UNICEF Türkiye'de de yeni bir program başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte UNİCEF'in ortak programı kapsamında 1000 TL ödemeleri için başvurular başlamış bulunuyor. Çocuklu haneleri maddi destek sağlamak amacıyla başlatılan programda çocukların daha iyi gelişimi ve beslenmesi Protokolü ile hareket ediliyor. Dünya genelinde desteklerini çocuklardan esirgemeyen UNİCEF, yeni programına Türkiye'yi de dahil ediyor. Sadece başvuru şartına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte UNICEF'in ortak çalışmaları ile 1000 TL ödemelerin Kısa bir süre sonra başlayacağı bildiriliyor.

Sağlık yemek içmek ve eğitim masraflarına bir nebze olsun destek sağlamak amacıyla sunulan programda hanede kaç çocuk bulunuyorsa bulunsun çocuk Başına 1.000 TL ödeme yapılacak. Maddi durumu İyi kötü fark etmeksizin çalışıyor çalışmıyor bakılmadan UNICEF tarafından Türk ailelerine sunulacak olan 1000 TL ödeme için herhangi bir başvuru şartı bulunmuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu ile alakalı henüz net bir açıklama yapmasa da bu destek ödemelerinin sadece çocuklara özel yapılacağı ve hesapları aktarılan 1000 TL için de nereye harcandığını dair ispatının aranacağı söyleniyor.