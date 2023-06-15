Son dakika: Peş peşe açıklandı! 4D'li taşerona kadro son hali belli oldu! TYP, BİT, KİT, uzman çavuş'a kadro müjdesi!

Son dakika: 4D'li taşerona kadro son hali belli oldu! TYP, BİT, KİT, uzman çavuş'a kadro müjdesi! Peş peşe açıklandı- Taşeronlar için kadroya geçiş çalışmaları hızla ilerliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron konusuyla ilgili yoğun bir çalışma yürütüyor ve gelecek düzenlemelerle birçok sorunun çözülmesi planlanıyor. "Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman? 100 bin taşerona kadro son durum ne, hangi aşamada?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte, taşerona kadro ile ilgili son gelişmeler...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeronlara kadro düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak olan ara zam açıklamasının yanı sıra taşeronlara kadro verilmesi konusunda da somut adımların atılması bekleniyor.

İşte son açıklamalar...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını belirtti:

"Kamudaki taşeronlar için planlamalarımızı yaptık. Meclis'in önümüzdeki haftalarda çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Elimizdeki dosyanın önünde duruyoruz. Çalışmanın büyük bir kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalabilir diye düşünüyorum, bu konulardan birini çözeceğiz." Taşeron işçiler, seçim sonrası Meclis'te ele alınması beklenen konular arasında yer alıyor.

TYP'ye Kadro Var Mı?

2023 yılında Toplum Yararına Programı (TYP) çalışanlarına kadro müjdesi gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden binlerce kişi kamu kurum ve kuruluşlarında TYP kapsamında çalışmaya başlamış durumda. Ancak bu program, bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Çalışanlar genellikle 6 veya 9 ay gibi kısa süreli sözleşmelerle çalıştıkları için sözleşme süresi sonunda işsiz kalabiliyorlar. Özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemlerde, TYP işçileri maddi sıkıntılar yaşayabiliyor ve psikolojik açıdan da olumsuz etkilenebiliyorlar. Bu nedenle, bu mağduriyetin çözümü için somut adımlar atılması gerekmektedir.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görev süresi sona ermeden önce taşeronlara kadro verileceği yönünde bir açıklama yapmıştı. Bu süreçte Türkiye'nin geleceği olarak adlandırılan dönemde, mağdur bir kesimin geride bırakılmaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, taşeronlara kadro verildiği takdirde TYP çalışanlarına da kadro verilmesi planlanmaktadır. Ancak bu konuda net bir açıklama şu an için yapılmamıştır ve gözler şu anda Çalışma Bakanlığı'na çevrilmiş durumdadır. TYP işçilerinin durumu ve kadro talepleri, ilgili makamlar tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. Gelişmelerin yakından takip edilmesi ve TYP çalışanlarının haklarının korunması adına çözümler üretilmesi önem arz etmektedir.