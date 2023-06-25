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Son Dakika Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur vefat mı etti? Sosyal medya Başsağlığı diliyor doğrusu ne?

Son Dakika Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur vefat mı etti. Sosyal medya da tüm Türkiye Özkan Uğur hayatını kaybetti, Özkan Uğur vefat etti haberleriyle çalkalanıyor. Peki Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur öldü mü?

Son Dakika Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur vefat mı etti? Sosyal medya Başsağlığı diliyor doğrusu ne?
Yayın Tarihi : 2023-06-25 00:00

Son dakika sosyal medya da 7'den 70'e herkes Özkan Uğur'a başsalığı diliyor. 24 Haziran 2023 cumartesi ve 25 Haziran 2023 pazar günü Türkiye Özkan Uğur vefat etti, Özkan Uğur öldü haberleriyle çalkalanıyor. Peki gerçeği ne? Aile sağlık durumu gayet iyiye gidiyor derken Özkan Uğur vefat etti mi sizler için araştırdık.

Özkan Uğur öldü mü?

Twitter adresi Metropol Medya olan bir hesap, ünlü oyuncu, şarkıcı Özkan Uğur vefat etti , Özkan Uğur hayatını kaybetti mesajı paylaştı. Bu mesaj üzerinde tüm Türkiye Özkan Uğur vefat etti, Özkan Uğur hayatını kaybetti mesajlarını sık sık atmaya başladı. 

Şu an itibariyle bile Özkan Uğur'un vefat ettiği bir çok kişi tarafından başsağlığı dileniyor. Ancak ailesi henüz 10 saat önce Özkan Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiğini ve atlatacağını duyurmuştu.

Gece yarısı bu haber nerden çıktı bilinmez, başta Twitter ve tüm sosyal medya Özkan Uğur'un vefat ettiğini bu sebeple üzüntülerine dile getiriyor.

Gecce olarak açıklıyoruz!

Gecce.com.tr olarak aldığımız bilgiye göre Özkan Uğur öldü haberlerine itibar etmeyin. Özkan Uğur ailesinin 10 saat önce açıkladığı gibi durumu iyiye gidiyor ve öldü haberleri gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medya da paylaşan hesapla ilgili nasıl bir yaptırım olacak merak ediliyor.

Özkan Uğur'un ailesi eşi ve çocuğu açıklama yapmadan sosyal medyada öldü haberlerine inanmayın.

Gecce dediği gibi ailesi de açıkladı!

Gecce dediği gibi ailesi de açıklama yaptı. Özlem Uğur, "1 saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber asılsızdır. Yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müşterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkürler" açıklaması yaptı.

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