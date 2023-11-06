SON DAKİKA: ÖSYM 2024 sınav takvimi duyuruldu: KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL başvuru ve sınavları hangi tarihte?

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS başvuru ve sınavları hangi tarihte? Adayların ve ilgililerin merakla beklediği tarihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime sunuldu. İşte detaylar ve adayların bilmesi gerekenler:

ÖSYM 2024 Sınav Takvimine Nasıl Erişilir?

06 Kasım 2023 tarihi itibarıyla saat 14.30'dan sonra adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi https://www.osym.gov.tr adresinden 2024 yılı sınav takvimine erişebileceklerdir. Bu takvimde KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS ve diğer önemli sınavların tarihleri belirtilmiş olup adaylar sınav başvurularını buna göre planlayabileceklerdir.

KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, YÖKDİL Başvuru Ve Sınavları Hangi Tarihte?

Takvim Yenilemelerini Takip Etmek

ÖSYM, gerek duyulduğunda sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle adayların ve ilgili kişilerin düzenli olarak takvim güncellemelerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri önem taşır.

Geç Başvuru Günü ve Ücretleri

Geç başvuru gününde yapılan başvurular için sınav ücretleri, aynı gün saat 23.59'a kadar artırımlı olarak ödenecektir. Ödemeler, ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İŞLEMLER sekmesinde yer alan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile yapılabilecektir.

Elektronik Sınavlar ve Kapasite

Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS) ve Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) gibi sınavlar, ÖSYM'nin Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınava başvuru tarihlerinde belirtilen kapasiteye kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Kapasitenin dolması halinde ise, tarihler tamamlanmadan başvuru süreci sona erecektir.

Sınav Sonuçları ve Olası Durumlar

Sınav sonuçlarının ilan edilmesi planlanan tarihler mevcut olmakla birlikte, sınavla ilgili bir dava durumunda mahkemenin kararı sonrasında sonuçların açıklanabileceği unutulmamalıdır.

Farklı Dillerde YDS Sınavları

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esaslarına göre, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca gibi dillerde yapılacak YDS sınavları, sadece elektronik sınav olarak ve belirli e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecektir.