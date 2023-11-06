Son dakika olarak duyuruldu! İŞKUR herkese günlük 438,55 TL ödeme yapacak!

Bu programlar, vatandaşların hem mesleki becerilerini artırmalarına hem de istihdama daha kolay entegre olabilmelerine olanak tanımaktadır. İŞKUR'un bu programlar çerçevesinde sağladığı mali destekler, katılımcıların eğitim sürecinde motivasyonunu artırırken, ekonomik açıdan da onlara destek olmaktadır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına Genel Bakış

İŞKUR'un işbaşı eğitim programları, işsiz vatandaşların iş hayatına kazandırılması, çalışma hayatında yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması ve mesleki becerilerin artırılması amacıyla düzenlenmektedir. Bu programlar, çeşitli meslek dallarında eğitim alan vatandaşlara yönelik olup, katılımcılara günlük 438,55 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerin yanı sıra, geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlarda eğitim alan gençlere günlük 482,41 TL cep harçlığı sağlanmaktadır.

Programların Süreleri ve Detayları

Programlar, bilişim ve imalat sektörlerinde 6 aya, diğer sektörlerde ise 3 aya kadar uygulanabilmektedir. 18-29 yaş arası gençler için belirlenen bazı alanlarda ise bu süre 9 aya kadar çıkabilmektedir. Tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler içinse MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari süreleri dikkate alınarak programlar düzenlenmektedir.

Giderlerin Karşılanması

Program kapsamında katılımcılara iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi gibi sosyal güvenlik primleri de dahil olmak üzere çeşitli giderler karşılanmaktadır. İş arayan vatandaşlara günlük 438,55 TL, öğrencilere ise durumlarına göre farklı tutarlarda ödeme yapılmaktadır.

Başvuru Koşulları ve Süreci

İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşların, belirli başvuru koşullarını sağlaması ve başvurularını İŞKUR'un ilgili birimlerine veya e-Şube üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvurular, Türkiye'nin 81 ilindeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri aracılığıyla alınmaktadır.

Katılım Şartları ve Önemi

İŞKUR tarafından sunulan bu desteklerden yararlanabilmek için vatandaşların işsiz olmaları veya öğrenci statüsünde bulunmaları gerekmektedir. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenler, yaş, eğitim durumu ve sektörel bazda belirlenen diğer kriterleri karşılamalıdır. Bu programlar, bireylerin iş piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin nitelikli iş gücü potansiyelini artırmada da kritik bir role sahiptir.