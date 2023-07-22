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Son dakika olarak ajanslara düştü! İŞKUR herkese günlük 438,55 TL ödeme yapacak!

İŞKUR Müdürlüğü tarafından, istihdamın arttırılması ve işsiz vatandaşların meslek sahibi olmaları için mesleki edinme ve iş başı programları açılmaya devam ediyor.

Son dakika olarak ajanslara düştü! İŞKUR herkese günlük 438,55 TL ödeme yapacak!
Yayın Tarihi : 2023-07-22 12:20

İŞKUR herkese günlük 438,55 TL ödeme yapacak! Son dakika olarak ajanslara düştü-  İŞKUR Müdürlüğü tarafından, istihdamın arttırılması ve işsiz vatandaşların meslek sahibi olmaları için mesleki edinme ve iş başı programları açılmaya devam ediyor. Bu programlara katılan vatandaşlar, eğitim aldıkları meslek gruplarına göre İŞKUR tarafından 438,55 TL ödeme alacaklar.

Meslek edinme kurslarına katılan vatandaşlar, İŞKUR tarafından 438,55 TL geri ödemesiz ödeme alabilecekler. Ancak bu destekten yararlanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir. Şartlar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve kimlerin bu destekten yararlanabileceği konusu da araştırılıyor. Başvuru tarihleri de büyük bir önem taşıyor. İŞKUR'un vereceği 438,55 TL destek ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Şartlar Nelerdir?

  1. İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  2. İşsiz olmak,
  3. İşveren vatandaşlarla birinci ya da ikinci dereceden akraba olmamak,
  4. İşverenlerle kan hısımlığı ya da eş ilişkisi olmaması,
  5. Vatandaşların emekli olmaması,
  6. Program başlamadan önceki son üç aylık süreç içinde programa başvurmak ve daha önce aynı işverenin yanında çalışmamış olmak,
  7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak ve bu hizmetlerden yararlanmış olmak.

Bu şartları karşılayan vatandaşlar, başvuruda bulunarak programa katılabilirler.

Eğitim Programlarının Süresi Ne Kadardır?

İş başı eğitim süreleri, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Gün içinde en az beş saat, en fazla sekiz saatlik eğitimler verilmektedir. Haftada en az altı gün eğitim verilmekte olup, bir hafta içindeki ders saati toplamı 45'i geçmeyecek şekilde eğitimler düzenlenmektedir.

İŞKUR'un bu programları ile işsiz vatandaşlar, meslek edinme fırsatı bulurken, işverenler de nitelikli eleman istihdam ederek katkı sağlamaktadır. Programlardan yararlanmak isteyen vatandaşların belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve başvuru süreçlerine katılması önem arz etmektedir.

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