SON DAKİKA: Ocak 2024'te asgari ücrete tarihi zam geliyor! Rakam masada

Uzun süredir devam eden enflasyonist baskının çalışan kesim üzerinde yarattığı olumsuz etkileri hafifletmek için beklenen hamle geldi: Asgari ücrete son büyük zam. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklamalar ve ekonomistlerin değerlendirmeleri, çalışanların yüzünü güldürecek gibi duruyor.

Türkiye’de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücretin belirlenmesine sayılı haftalar kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapmış olduğu açıklamalar, vatandaşların yüzünde bir gülümseme yaratmayı başardı.

Bakan Işıkhan, Aralık ayının ilk haftasında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonu hakkında bilgi verdi. Komisyon, işverenleri TİSK, işçileri Türk İş Konfederasyonu ve hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil edecek. Yapılacak bu toplantılarla birlikte, 2024 yılı için asgari ücrette uygulanacak zam oranı netleşecek. Görüşmeler, Aralık ayının son haftasına dek sürdüğünde, 26 ya da en geç 27 Aralık tarihinde yeni asgari ücret belirlenmiş olacak.

Son Yüksek Zam Geliyor:

Aylardır süren ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskı, hükümetin asgari ücret politikasını önemli ölçüde etkiledi. Geçtiğimiz dönemde yapılan ve asgari ücreti 8 bin 500 liradan 11 bin 402 liraya yükselten zam, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak artan maliyetler ve enflasyonun devam eden yükselişi, daha büyük bir zammın sinyallerini veriyor. Ekonomi çevrelerinde konuşulan rakamlar, asgari ücretin 17 bin lira civarına çıkabileceği yönünde.

Ekonomist Muhammed Bayram, yaptığı değerlendirmede 2024 yılında enflasyonun düşeceğini ve bunun maaş zamlarına da yansıyacağını öngörüyor. Enflasyonun düşmesiyle birlikte, maaş artış oranlarının da düşeceği ve bu yılın son büyük zammının yapılabileceği belirtiliyor. Sayın Hafize Gaye Erkan da 2024 yılı mayıs ayından sonra başlayacak dezenflasyonist sürecin işaretlerini veriyor.

Bu gelişmeler, asgari ücrete uygulanacak son büyük zam olarak görülüyor. Aralık ayında belirlenecek rakam sonrasında, gelecek yıllarda yapılacak zamların oransal olarak daha düşük olması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki, asgari ücretli çalışanlar için 2024 yılının son zammı, bir nevi mali güvence oluşturacak.