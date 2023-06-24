Son dakika: Nakit para lazımsa, hızır gibi yetişti! Faizsiz 15.000 TL kredi başvurusu başladı

Faizsiz 15.000 TL kredi başvurusu başladı! Son dakika: Nakit para lazımsa, hızır gibi yetişti- Akbank, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gelen yüksek ihtiyaç kredisi faiz oranlarına alternatif olarak faizsiz bir kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 ay vadeli ve faizsiz olarak sunulan 15 bin TL kredi kampanyasıyla müşterilere önemli bir avantaj sağlanacak. İşte kampanyanın detayları ve başvuru şartları:

Akbank'ın başlattığı faizsiz kredi kampanyası kapsamında müşterilere 15 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin belirli başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Başvuru şartları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

Kampanyadan faydalanmak için başvuruların 13 Haziran 2023 ile 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

Başvurular, Akbank Mobil uygulamasının indirilmesi ve "Akbanklı olmak istiyorum" butonuna tıklanarak uzaktan Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Yukarıda belirtilen tarihler arasında yeni Akbanklı olan müşterilerin, ilk kez asıl Axess veya Wings karta başvurmaları ve başvurularının 25 Ağustos 2023 tarihine kadar onaylanmış olmaları gerekmektedir.

25 Ağustos 2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan müşteriler, taksitli avans limitlerine uygun olarak 31 Ağustos 2023 tarihine kadar kampanyadan faydalanabilecektir.

Kurye akışıyla Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanmasının ardından kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan yararlanabilir.

Kampanyadan mobil veya şubeden Akbanklı olan müşteriler de başvuruda bulunabilir. Başvurular, şubeler, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şubesi, ATM'ler, akbank.com, axess.com.tr ve wingscard.com.tr kanalları üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kampanya kapsamında belirtilen tarihler arasında başvuru yapan katılımcılar, 15.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vade seçenekleriyle taksitli avans işlemlerinde %0 aylık akdi faiz oranından yararlanacaklardır. Kampanya dışında kalan tutar ve vade aralığındaki taksitli avans taleplerinde ise %1,36 faiz oranı (KKDF ve BSMV hariç) uygulanacaktır.