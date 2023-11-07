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Son dakika: Milyonlar bekliyordu! Evlilik kredisi, iş kurma kredisi ve ev hanımlarına emeklilik detayları belli oldu

TBMM'ye bugün yapılan bir düzenleme ile Türkiye'de ailelerin ve gençlerin finansal destekleri için yeni bir adım atıldı. Bu düzenleme kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına karar verildi. 

Son dakika: Milyonlar bekliyordu! Evlilik kredisi, iş kurma kredisi ve ev hanımlarına emeklilik detayları belli oldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 08:06

Aile ve Gençlik Fonu, ailelerin bütünlüğünü korumayı ve gençlerin daha erken evlenmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir finansal destek mekanizmasıdır. Bu fon, çeşitli hükümet birimlerinin katılımıyla oluşturulacak ve yönetilecektir.

Yönetim Kurulu

Aile ve Gençlik Fonu'nun yönetim kurulu aşağıdaki şekildedir:

  • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı (Başkan)
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı
  • Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
  • Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

Bu beş kişilik yönetim kurulu, fonun faaliyetlerini denetleyecek ve yönlendirecektir.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulması için atılacak adımlar şu şekildedir:

  1. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na kanun teklifi sunuldu.
  2. Komisyon görüşmeleri başlayacak ve kanun teklifi hızlı bir şekilde ele alınacak.
  3. Komisyon görüşmeleri sonrası kanun teklifi genel kurula gönderilecek.
  4. Genel Kurulda da kanun teklifi onaylandıktan sonra düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek ve resmi bir kanun olacak.

Başvurular ve Detaylar

Düzenleme sonrası, evlilik kredisi ve iş kurma kredisi başvurularının nasıl yapılacağı ve hangi şartlara tabi olacağı resmi olarak açıklanacak. Başvuruların e-devlet kapısı üzerinden alınması planlanmaktadır.

TBMM tarafından yapılan bu düzenleme, ailelerin ve gençlerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla birlikte, gençlere evlilik kredisi verilmesi, ev hanımlarına emeklilikte prim desteği sağlanması ve iş kuracak gençlere faizsiz kredi verilmesi gibi desteklerin sunulması bekleniyor.

  1. Aile ve Gençlik Fonu nedir?

    • Aile ve Gençlik Fonu, ailelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

  2. Kimler Aile ve Gençlik Fonu'nun yönetim kurulunda yer alacak?

    • Yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında olacak ve beş üyeden oluşacaktır.

  3. Başvurular nasıl yapılacak?

    • Başvuruların e-devlet kapısı üzerinden online olarak yapılması planlanmaktadır.

  4. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ne kadar süre gerekiyor?

    • Kanun teklifi TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

  5. Hangi destekler Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulacak?

    • Fon kapsamında gençlere evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilikte prim desteği ve iş kuracak gençlere faizsiz kredi gibi destekler sunulması planlanmaktadır.
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