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SON DAKİKA: Merkez Bankası TCMB Ekim ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası politika faizi kaç oldu?

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim, küresel piyasalarda büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Bu dalgalanma, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırırken, Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı büyük bir merak konusu haline geldi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası TCMB Ekim ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası politika faizi kaç oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-10-2023 13:34

Bu dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kürsüsünden yaptığı askeri müdahale vurgusu, piyasaları daha da salladı. Borsada devre kesici uygulaması devreye girdi. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalar için büyük bir öneme sahip oldu.

Ekonomistlerin Beklentisi

Ekonomistler, TCMB'nin Ekim ayı faiz kararına dair beklentilerini dile getirdi. Genel beklenti, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo faiz oranını 300 ile 500 baz puan arasında artırması yönündeydi. Ancak, ekonomistlerin çoğunluğu, faiz oranının 500 baz puan artırılarak yüzde 35 seviyesine çekilmesi yönünde birleşti.

Piyasalarda Son Durum

Faiz kararı öncesinde Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı, dolar kurunun 28,1762 TL ve Euro kurunun 29,7720 TL seviyelerine ulaşmasına neden oldu. Gram altın fiyatı 1.802 TL'ye yükselirken, çeyrek altın fiyatı 3 bin 11 TL seviyesine geriledi.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı

Merkez Bankası'nın Ekim ayı PPK toplantısında alınan faiz kararı, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından açıklandı. Önceki kararda, politika faiz oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti. Ancak, bugün alınan kararla birlikte, politika faiz oranı 500 baz puan artırılarak yüzde 35 seviyesine çekildi. Bu kararın piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı, çünkü kararın piyasa beklentileriyle uyumlu olduğu belirtildi.

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