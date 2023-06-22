SON DAKİKA Merkez Bankası faiz yükseltti! Dolar depremi! 24,5 TL'nin üzerine çıktı! Euro 27,4 TL'ye, Altın ise 1550 TL'ye çıktı

SON DAKİKA: Dolar depremi! 24,5 TL'nin üzerine çıktı! Euro 27,4 TL'ye, Altın ise 1550 TL'ye çıktı! Merkez Bankası faiz yükseltti- TCMB'nin faiz artırma kararının ardından dolar yükselişe geçti ve 24 TL'nin üzerine çıktı. Euro ise 27 TL'ye, altın ise 1500 TL'ye kadar tırmandı. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararıyla faizler yüzde 8,50'den 650 baz puanlık artışla yüzde 15 seviyesine yükseltildi. Bu kararın ardından dolar, hızlı bir şekilde değer kazandı ve 1 doların değeri 24,1167 TL'ye yükseldi. Dolar kuru, TCMB kararı sonrası yüzde 2,16 oranında bir artış yaşadı. Ekonomistler, doların artış eğilimini sürdüreceği düşüncesini paylaşıyor.

Euro da doların ani yükselişinden etkilendi ve yüzde 2,58'lik bir artış yaşadı. Euro TL kuru, şu anda 26,5267 TL'den işlem görmektedir. Euro paritesi için yükseliş eğiliminin hakim olduğu ve geçmiş rakamların rekor seviyelere tırmandığı gözlemleniyor.

Altın fiyatları da dolar kurundaki yükselişe paralel olarak yükselme eğilimindedir. An itibariyle gram altın 1.490,84 TL, çeyrek altın ise 2.437,52 TL satış fiyatından işlem görmektedir. Dolar kurundaki yükseliş, altının ons fiyatını düşürse de yerel piyasalarda altını hareketlendirmeye ve yükseltmeye devam ediyor.

Faiz artırım kararının etkisiyle döviz kurlarının yükselmesi ve altının değer kazanması, ekonomi ve piyasalar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Dolar kurundaki yükseliş altın piyasasında da etkisini göstermeye devam ediyor. Altının gram fiyatı an itibariyle 1.490,84 TL seviyesine yükseldi. Aynı şekilde çeyrek altın da 2.437,52 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın, dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak değer kazanmaya ve yükselmeye devam ediyor. Altın ons fiyatının düşük olmasına rağmen, dolar kurundaki hareketlilik altın piyasasını etkilemeye devam ediyor. Bu durum, yatırımcılar ve altın sahipleri için önemli bir gelişme olarak takip ediliyor.