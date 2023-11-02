Son dakika: Merkez Bankası 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon ve kredi faiz oranı tahminini açıklandı

Bu açıklamalar, ekonomi ve finans dünyasında büyük bir öneme sahiptir. İşte Erkan'ın açıklamalarının ayrıntıları ve bu açıklamaların ekonomiye etkileri:

TCMB'nin Görevi: Dezenflasyon ve Fiyat İstikrarı

Başkan Erkan, TCMB'nin en önemli görevlerinden birinin dezenflasyonun sağlanması ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesi olduğunu vurguladı. Fiyat istikrarının sağlanmasının, toplumsal refaha büyük bir katkı sunacağının altını çizdi.

Güçlü Parasal Sıkılaştırma ile Enflasyonla Mücadele

Başkan Erkan, Haziran ayında başlatılan güçlü parasal sıkılaştırma politikası ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini ifade etti. Bu politikanın geniş çaplı etkilerinin zaman içinde görüleceğini belirtti.

Enflasyonun Azalması için 2024 Hedefi

TCMB Başkanı, enflasyonla mücadele stratejisinin enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısında azalmaya başlamasını hedeflediğini açıkladı. Bu süreçte iç talepteki dengelenmenin başladığını ve bazı öncü sinyaller aldıklarını belirtti.

Enerji ve Jeopolitik Etkiler

Erkan, enerji fiyatlarının jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ayrıştığını ve petrol tahminlerinin belirsizliğe işaret ettiğini dile getirdi. Ayrıca, gelişmiş ülkelerdeki parasal sıkılaşmanın devam ettiğine dikkat çekti.

Finansman Koşulları Dengeli

Başkan Erkan, Türkiye'de finansman koşullarının olumsuz şoklara rağmen dengeli bir seyir izlediğini belirtti. Bu durumun, ekonomi için olumlu bir gösterge olduğunu ifade etti.

Enflasyonun Temel Nedenleri

Enflasyondaki yükselişin temel nedenlerini açıklayan Erkan, büyük şokların bir arada gerçekleşmesinin etkili olduğunu söyledi. Akaryakıt fiyatlarının bu dönemde öne çıktığını ve vergi güncellemelerinin etkisinin de belirgin olduğunu belirtti.

Talepteki Güçlü Seyir ve Dengelenme

Başkan Erkan, talepteki güçlü seyrin devam ettiğini ancak ivme kaybettiğini ifade etti. Arz ve talep dengesinde normalleşmenin kademeli olarak başladığını söyledi.

Kira Fiyatları ve Hizmetlerde Fiyat Katılığı

Erkan, hizmetlerdeki fiyat katılığının enflasyonun önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Büyük şehirlerde kiralarda yavaşlama eğilimi olduğunu ancak etkisinin zaman alacağını belirtti.

Enflasyon Beklentileri ve Parasal Sıkılaştırma

TCMB Başkanı, son dönemde aylık enflasyonun beklentileri aştığını ancak beklentilerdeki bozulmanın yavaşladığını ifade etti. Parasal sıkılaştırma sürecinin beklentileri yeniden çıpalanmasını başlatacağını söyledi.

Parasal Sıkılaştırma Politikaları

Erkan, parasal sıkılaştırma politikalarını bütünsel bir şekilde tasarladıklarını belirtti. Politika faizini 26,5 puan artırarak güçlendirdiklerini ve miktarsal sıkılaşma ile seçici kredi politikalarını devreye aldıklarını ifade etti. Ayrıca sterilizasyon yoluyla toplamda 700 milyar TL çektiklerini ve zorunlu karşılık kararı ile ilave olarak 350 milyar TL ile toplam sterilizasyonun 1 trilyon TL'nin üzerine çıkacağını belirtti.

Kredi Faiz Oranları ve Ekonomik Etkiler

TCMB Başkanı, politika faizindeki artışın mevduat faizlerini de yükselttiğini ve bu aktarımın güçlendiğini ifade etti. Tüketici kredi faizlerinin ticari kredi faizlerinin üzerinde seyrettiğini ve bireysel kredilerin yavaşladığını belirtti. Ticari kredilerde ise ihracat ve yatırım kredilerinde artış olduğunu söyledi.

Enflasyon Tahminleri

Başkan Erkan, 2023 yılı için enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yılı için yüzde 36, ve 2025 yılı için yüzde 14 olarak açıkladı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bu açıklamaları, ekonomi ve finans piyasalarının geleceğine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Enflasyonla mücadele, ekonomik istikrar ve fiyat istikrarı, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olarak önemini korumaktadır. Bu nedenle TCMB'nin aldığı kararlar ve izlediği politikalar, ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirmektedir.