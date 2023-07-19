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Son dakika: KPSS şartsız başvuru başladı! O şehirlere güvenlik korucu alım ilanı geldi! İşte başvuru şartları

Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında ilgili kurumların belirlediği başvuru yöntemlerini takip etmeleri gerekmektedir.

Son dakika: KPSS şartsız başvuru başladı! O şehirlere güvenlik korucu alım ilanı geldi! İşte başvuru şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-19 10:18

Son dakika açıklamasına göre, valilik sayfaları üzerinden yapılan duyuruda korucu alımı gerçekleştirileceği bildirildi.

Korucu Alımı Başvuru Şartları:

Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Korutanlığı tarafından yapılacak korucu alımı için şartlar aşağıdaki gibidir:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nun 42. maddesine göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için ise 21 yaşını doldurmuş olmak.

c) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

d) En az ilkokul mezunu olmak.

e) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f) 2/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde belirtilen halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.

g) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak.

h) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör suçlarına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

i) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

j) Başvuru yapılacak mahallede ikamet etmek.

k) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek düzeyde hastalık, engel veya akıl hastalığı bulunmamak.

l) Siyasi parti üyesi olmamak.

m) Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği dışında mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

n) Terör örgütlerine veya yasa dışı uzantılarına üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak.

o) Terör örgütlerinin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak ve terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak.

p) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Hangi İllerde Korucu Alımı Yapılacak?

Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Korutanlığı tarafından 10 korucu alımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Muş Valiliği bünyesine 40 korucu alımı yapacaktır.

Başvuru Süreci:

Diyarbakır Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı'na korucu alımı için başvurular 14 - 24 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Muş Valiliği Jandarma Komutanlığı'na başvurular ise 10 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen korucu alımıyla ilgili başvuru şartları ve ilan detayları yukarıda açıklanmıştır. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihler arasında ilgili kurumların belirlediği başvuru yöntemlerini takip etmeleri gerekmektedir.

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