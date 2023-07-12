Son dakika... Herkes isyan etmişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşlarına bir ek zam daha geliyor!

Son dakika... SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşlarına bir ek zam daha geliyor! Herkes isyan etmişti- Geçtiğimiz günlerde emeklilere yapılan yüzde 25 zam oranı, emeklileri tatmin etmemiş ve bu konuda farklı sesler yükselmeye başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklama da dikkat çekmiş ve büyük bir heyecan yaratmıştı. Bahçeli, emekli maaşlarının da memur zammı gibi seyyanen olması gerektiğini vurgulamıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin bu sözleri, kısa sürede yanıt buldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir canlı yayında Bahçeli'nin "emekliye seyyanen" zam talebine dair açıklamalarda bulunarak AK Parti'nin tutumunu paylaştı. Bu açıklamalar emekliler arasında heyecan yarattı.

Bahçeli'nin talebine ilişkin olarak Güler, "Mümkündür elbette. Gayretimiz, çabamız olacaktır" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı, memur ve emekli zammıyla ilgili torba yasa teklifi hakkında konuşurken çalışanların enflasyon altında ezilmemesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Güler, "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var" şeklinde konuştu.

Emeklilerin seyyanen zam talebine verilen bu yanıt, emekliler arasında umut ve heyecan yaratmıştır. AK Parti'nin bu konudaki tutumu ve açıklamaları, emeklilerin maaşlarının artırılması yönündeki beklentilerini yansıtmaktadır. Emeklilerin daha iyi bir yaşam sürmeleri ve maddi açıdan daha güvende hissetmeleri için yapılan çalışmalar, toplumun genel refahını etkileyen önemli bir konudur.

Sonuç olarak, emekli maaşlarıyla ilgili yapılan açıklamalar ve talepler, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirme çabalarının bir yansımasıdır. İlerleyen süreçte emeklilerin beklentilerine cevap verecek politikaların hayata geçirilmesi, toplumun genel refahını artıracak ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecektir.