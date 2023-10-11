Son dakika haberi: Vedat Işıkhan'dan 4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro sorusuna kesin yanıt

Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Asgari Ücret Görüşmeleri Aralık Ayında Başlayacak:

Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin bir ülkede uygulanan en düşük ücret olduğunu belirten Bakan, önümüzdeki sene için yapılacak asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayının başlarında başlayacağını ifade etti. Temmuz ayındaki asgari ücret görüşmelerinde tarafların işbirliği ve olumlu yaklaşımlarını takdir etti.

Memur ve Emekli Zammı:

Bakan Işıkhan, memurlar ve emekliler için yapılacak zam oranlarına da değindi. Orta Vadeli Plan çerçevesinde yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir zam iyileştirmesi yapılacağını söyledi. Bu zam sayesinde memurlar, işçiler ve emeklilerin enflasyona karşı korunacağını vurguladı.

Ev Hanımlarına Emeklilik Çalışmaları:

Ev hanımlarının emeklilik haklarına yönelik çalışmalara da değinen Bakan Işıkhan, Mayıs seçim döneminde Cumhurbaşkanının verdiği bir müjde olarak bu çalışmaların başladığını ifade etti. Ev hanımlarının sosyal güvenlik haklarına sahip olmaları amacıyla çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Taşeron ve Belediye Şirket İşçilerine Kadro:

Taşeron işçileri, belediye şirket işçileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KIT) ve Hasılatı Bakanlığa veya özel bütçeli idarelere ait olan işçilere kadro konusuna da değinen Bakan Işıkhan, bu konuların Danışma Kurulu'nda görüşüleceğini belirtti. İlgili tarafların bu konuları görüşeceğini ve mümkün olan en iyi çözümleri üretmeye çalışacaklarını söyledi.

Danışma Kurulu Toplantısı:

Danışma kurulu toplantısının bu ay içinde yapılacağını açıklayan Bakan Işıkhan, bu toplantıda çalışma hayatına yönelik önemli konuların ele alınacağını belirtti.

Bu açıklamalar, Bakan Işıkhan'ın çalışma hayatı, asgari ücret, emeklilik, kadro konularında yaptığı önemli açıklamaları özetlemektedir. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmelidir.

Bakan Işıkhan'ın bahsettiği Danışma Kurulu toplantısı, çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik konularında önemli kararların alındığı bir platformdur. Bu toplantı, ilgili tarafların katılımıyla gerçekleşir ve çalışma hayatıyla ilgili stratejilerin belirlendiği bir forum olarak işlev görür.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar Türkiye'nin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli gelişmelere işaret etmektedir. Bu açıklamaların ardından yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlar, Türkiye'de çalışanların ve emeklilerin yaşam kalitesini etkileyen önemli unsurlar olacaktır. Bu konuların gelişmeleri ve sonuçları yakından takip edilmelidir.