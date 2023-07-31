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Son Dakika Haberi: Resmi gazetede açıklandı: Sigortalılara 5 yıl erken emeklilik geldi!

Türkiye'de çalışma hayatında yer alan BAĞ-KUR sigortalıları, emeklilik sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Son Dakika Haberi: Resmi gazetede açıklandı: Sigortalılara 5 yıl erken emeklilik geldi!
Yayın Tarihi : 2023-07-31 21:42

Son Dakika Haberi: Sigortalılara 5 yıl erken emeklilik geldi! Resmi gazetede açıklandı-  Türkiye'de çalışma hayatında yer alan BAĞ-KUR sigortalıları, emeklilik sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Yaşa takılanlar düzenlemesi ve prim farkları nedeniyle birçok BAĞ-KUR sigortalısı, emeklilik hakkından yeterince faydalanamamaktadır. Bu sorunlara çözüm olabilecek bir düzenleme ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıklarına başlanmış ve yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenen erken emeklilik düzenlemesidir.

Mevcut Emeklilik Sistemi ve Sorunlar

Mevcut emeklilik sistemi, BAĞ-KUR ve SGK arasında prim farklarına dayanmaktadır. Daha önce BAĞ-KUR için aranan prim gün sayısı 9.000 gün olarak belirlenmişken, SGK için bu sayı 7.200 gündü. Bu farklılık, BAĞ-KUR sigortalılarını dezavantajlı bir konuma getirmekte ve erken emeklilik hakkından mahrum kalmalarına neden olmaktadır. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da birçok BAĞ-KUR sigortalısının emeklilik hayatını olumsuz etkilemektedir.

Erken Emeklilik Düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıklarına başlanan erken emeklilik düzenlemesi, BAĞ-KUR sigortalılarını ilgilendiren önemli bir adımdır. Bu düzenleme ile BAĞ-KUR ve SGK arasında prim eşitlemesi yapılacak ve böylece BAĞ-KUR sigortalılarına erken emeklilik fırsatı sunulacaktır. Ayrıca, prim gün sayısında yapılacak düşüşle birlikte daha kısa sürede emekli olmak mümkün olacaktır.

Son Dakika Haberi Resmi gazetede açıklandı Sigortalılara 5 yıl erken emeklilik geldi!

BAĞ-KUR Sigortalılarının Avantajları

Yeni düzenleme, BAĞ-KUR sigortalılarının emeklilik sürecinde pek çok avantaj sağlayacak. Öncelikle, BAĞ-KUR sigortalılarına prim indirimi getirileceği için emeklilik için aranan prim gün sayısı düşecek. Bu da BAĞ-KUR sigortalılarının daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak ve emeklilik maaşlarına daha erken erişim imkanı sunacaktır. Beş yıl erken emeklilik fırsatı da, emeklilik yaşını beklemek istemeyenler için büyük bir fırsat olacaktır.

Başvuru Süreci ve Detaylar

lemeden yararlanabileceği belirlenirken çeşitli kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Başvuru için gerekli olan belgeler ve süreç de belli başlı kurallara göre düzenlenecektir.

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