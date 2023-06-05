Son dakika haberi: Gram altının 1900 TL olacağı tarihi açıkladı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın ettiler

Son dakika haberi: Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın ettiler! Gram altının 1900 TL olacağı tarihi açıkladı- Son dakika haberi olarak ünlü ekonomist Hatice Kolçak'tan gram altın fiyatıyla ilgili bir tahmin açıklaması geldi. Kolçak, gram altının ne zaman 1900 TL seviyesini geçeceğine dair bir tarih belirtti.

Hatice Kolçak'tan Son Dakika Açıklaması

Ekonomist Hatice Kolçak'ın yayınladığı bir videoda gram altın tahminini paylaştığı ortaya çıktı. Videoda, Mehmet Şimşek'in tam yetkili olarak ekonominin başına geçmesi meselesini değerlendiren Kolçak, tam yetkilinin Şimşek'e verildiğini ve bu durumun ekonomik politikalarda belirleyici olacağını belirtti. Ayrıca yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu ve seçime gidilirken farklı bir para politikası izlenebileceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek ve Ekonomiye Etkileri

Mehmet Şimşek'in tam yetkili olarak atandığını vurgulayan Kolçak, bu durumun uzun vadede ekonomik bir model olarak avantaj sağlayabileceğini dile getirdi. Ancak, politikaların sürdürülebilirliği konusunda yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Kolçak'a göre, tam yetki verilmesine rağmen genelde seçimlere yaklaşılırken daha rahat bir politika izlenmektedir.

Doların Yükselişi ve Altın Fiyatları

Kolçak, açıklamasının devamında dolar kurunun seyrine değindi. Yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek için dolar kurunun yükseltileceğini belirtti. İlk aşamada 23-25 seviyelerine çıkabileceğini, daha sonra ise 30 seviyelerine kadar çıkabileceğini ifade etti. Ancak, dolar kurunun daha sonra düşeceğini sözlerine ekledi.

Gram Altının Yükselişi ve Tahmini

Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki yükselişin özellikle dolar kaynaklı olduğunu belirtti. Gram altının doların yükselmesi nedeniyle değer kazanmaya devam edeceğini ifade etti. Kolçak, 1900 TL ve üstü seviyelerin gram altının koruyacağı bir değer olduğunu ve bu rakamı ilk telaffuz eden kişinin kendisi olduğunu belirtti. Tahminlerinin bu yıl içerisinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Ancak satış zamanlarında gelişmelere bağlı olarak yeniden değerlendirme yapılması gerekir.