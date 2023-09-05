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Son dakika haberi! Genel af, mahkum affı çıktı mı? O tarihe gözler çevrildi!

Ceza hukukçusu Ersan Şen, mahkum affı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin afı genişletebileceğini belirtti.

Son dakika haberi! Genel af, mahkum affı çıktı mı? O tarihe gözler çevrildi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 10:31

Türkiye'de mahkum affı konusu, birçok insan için büyük bir merak konusu olmuş durumda. Ceza hukukçusu Ersan Şen, katıldığı canlı yayın programında mahkum affıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, afın çıkacağını ve bu afın ne zaman olabileceğini tahmin etmeye çalışırken, dikkat çeken bir tarih verdi. Ancak her şeyin kesin olmadığını unutmamak önemlidir.

Mahkum Affı ve Beklentiler

Ersan Şen, Sözcü TV canlı yayınında mahkum affıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, affın ne zaman çıkabileceği konusunda, "Af çıkacak, ancak genel mi, özel mi, bilemem, ancak 29 Ekim'e kadar af çıkacak" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamaların net bir af tarihi olduğu anlamına gelmediğini unutmamız gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi ve Af Genişletme İhtimali

Ersan Şen, af çıksa bile bu afın Anayasa Mahkemesi'ne gitme ihtimalini değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, afın kapsamını genişletebilir mi, genişletmez mi bilinmezken, geçmişte Rahşan Affı gibi örneklerde genişletme örnekleri yaşanmıştır.

Ersan Şen'in açıklamaları, mahkum affı bekleyenler için önemli bir umut kaynağı olmuştur. Ancak, affın ne zaman çıkacağı ve hangi suçları kapsayacağı gibi detaylar henüz netlik kazanmamıştır.

Mahkum affı konusu, Türkiye'de birçok vatandaş için büyük bir önem taşımaktadır. Ersan Şen'in açıklamaları, bu konudaki bekleyişe ışık tutmuş olsa da, resmi açıklamaların takip edilmesi ve kesin bilgilere dayanmadan kesin sonuçlara varmamak önemlidir.

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