Son dakika haberi: Ekonomik sıkıntı yaşayanlara 130.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasıyla bilinir ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla borç kapatma kredisi sunmaktadır. 130.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı kapatmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu krediye başvurabilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri:

Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

İnternet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi

Garanti Bankası da ekonomik sıkıntılarınızı hafifletmek isteyenler için 130.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor. Bu kredi ile 12 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve eski borçlarınızı kapatma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Başvuru Detayları:

En yakın Garanti Bankası şubesine giderek kolayca başvuru yapabilirsiniz.

130.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız durumunda, 90 gün erteleme imkanı sizi bekliyor.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Borç kapatma kredisi başvurusu yaparken, aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

Kimlik Belgesi: Kimlik belgesinin aslını ve fotokopisini başvuru sırasında ibraz etmeniz gerekecektir. Gelir Belgesi: Bankalar, kredi başvurularını onaylayabilmek için gelirinizi belgelemenizi isteyebilirler. Bu nedenle emekli maaşı veya diğer gelir belgelerini hazır bulundurmalısınız. İkametgah Belgesi: Kimlik belgesindeki adresinizi doğrulamak amacıyla ikametgah belgesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Kredi Sicil Raporu: Kredi siciliniz, kredi başvurunuzun onaylanmasında etkili olabilir. Daha önceki kredi ödemelerinizi düzenli olarak yaptığınızı gösteren bir sicil raporu, başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir.

Borç Kapatma Kredisi Kampanyalarının Avantajları

Borç kapatma kredisi kampanyalarının avantajları şunlar olabilir:

Yüksek Kredi Limiti

Bankalar, borç kapatma kredisi kampanyaları kapsamında genellikle yüksek kredi limitleri sunarlar. Bu sayede tüm borçlarınızı tek bir kredi ile kapatma imkanına sahip olursunuz.

Uzun Vadeli Ödeme Seçeneği

Kredi vadesi, genellikle 12 ay veya daha uzun olur. Bu, ödemelerinizi daha küçük taksitler halinde yapmanıza olanak tanır.

Erteleme İmkanı

Bazı bankalar, kredi başvurusu yapan müşterilere ödemelerine bir süre erteleme yapma imkanı sunarlar. Bu, maddi açıdan zorlu bir dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ekonomik sıkıntılarınızı hafifletmek ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası veya Garanti Bankası gibi güvenilir bankaların sunduğu borç kapatma kredisi kampanyalarını değerlendirebilirsiniz.