Advert

Son dakika haberi: Ekonomik sıkıntı yaşayanlara 130.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek

Ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlar için müjdeli haber! Şimdi bankalar, 130.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalarla, 12 ay vadeli olarak kredi alabilirken, tüm borçlarınızı bir araya getirip kolayca ödeme imkanı sunuluyor.

Son dakika haberi: Ekonomik sıkıntı yaşayanlara 130.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-10-2023 16:56

Ziraat Bankası, devlet bankası olmasıyla bilinir ve ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla borç kapatma kredisi sunmaktadır. 130.000 TL'ye kadar olan borçlarınızı kapatmak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu krediye başvurabilirsiniz.

Başvuru Yöntemleri:

  • Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.
  • İnternet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi

Garanti Bankası da ekonomik sıkıntılarınızı hafifletmek isteyenler için 130.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sunuyor. Bu kredi ile 12 ay vadeli olarak işlem yapabilir ve eski borçlarınızı kapatma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Başvuru Detayları:

  • En yakın Garanti Bankası şubesine giderek kolayca başvuru yapabilirsiniz.
  • 130.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmanız durumunda, 90 gün erteleme imkanı sizi bekliyor.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Borç kapatma kredisi başvurusu yaparken, aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

  1. Kimlik Belgesi: Kimlik belgesinin aslını ve fotokopisini başvuru sırasında ibraz etmeniz gerekecektir.

  2. Gelir Belgesi: Bankalar, kredi başvurularını onaylayabilmek için gelirinizi belgelemenizi isteyebilirler. Bu nedenle emekli maaşı veya diğer gelir belgelerini hazır bulundurmalısınız.

  3. İkametgah Belgesi: Kimlik belgesindeki adresinizi doğrulamak amacıyla ikametgah belgesine ihtiyaç duyabilirsiniz.

  4. Kredi Sicil Raporu: Kredi siciliniz, kredi başvurunuzun onaylanmasında etkili olabilir. Daha önceki kredi ödemelerinizi düzenli olarak yaptığınızı gösteren bir sicil raporu, başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimalini artırabilir.

Borç Kapatma Kredisi Kampanyalarının Avantajları

Borç kapatma kredisi kampanyalarının avantajları şunlar olabilir:

Yüksek Kredi Limiti

Bankalar, borç kapatma kredisi kampanyaları kapsamında genellikle yüksek kredi limitleri sunarlar. Bu sayede tüm borçlarınızı tek bir kredi ile kapatma imkanına sahip olursunuz.

Uzun Vadeli Ödeme Seçeneği

Kredi vadesi, genellikle 12 ay veya daha uzun olur. Bu, ödemelerinizi daha küçük taksitler halinde yapmanıza olanak tanır.

Erteleme İmkanı

Bazı bankalar, kredi başvurusu yapan müşterilere ödemelerine bir süre erteleme yapma imkanı sunarlar. Bu, maddi açıdan zorlu bir dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Ekonomik sıkıntılarınızı hafifletmek ve borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası veya Garanti Bankası gibi güvenilir bankaların sunduğu borç kapatma kredisi kampanyalarını değerlendirebilirsiniz. 

Benzer Haberler
15 milyon üzerinde emekliye Ziraat Bankası nakit kampanyası başlattı! İhtiyacı olan ödeme alacak 15 milyon üzerinde emekliye Ziraat Bankası nakit kampanyası başlattı! İhtiyacı olan ödeme alacak
TC kimlik sonu 0-2-4-6 olan kişilere banka 10.000 TL veriyor! Kimler alıyor, kimler alamıyor tartışılıyor TC kimlik sonu 0-2-4-6 olan kişilere banka 10.000 TL veriyor! Kimler alıyor, kimler alamıyor tartışılıyor
Yastık altı parasını Ekim ayında bankaya yatırana 7.879 TL TL getiri! Vadeli mevduat faizi kazancı arşa çıktı Yastık altı parasını Ekim ayında bankaya yatırana 7.879 TL TL getiri! Vadeli mevduat faizi kazancı arşa çıktı
O emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiyor! SGK, Bağkur, EYT'liler şaşkına döndü O emeklilere 5000 TL ikramiye verilmiyor! SGK, Bağkur, EYT'liler şaşkına döndü
MG Ekim ayında damping yaptı: MG ZS, MG HS, MG4 fiyatları oldukça cazip! 100.000 TL takas desteği MG Ekim ayında damping yaptı: MG ZS, MG HS, MG4 fiyatları oldukça cazip! 100.000 TL takas desteği
Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek Baz İstasyonları Tarih Oluyor! Şebeke Sorunu Dördüncü Operatörle Çözülecek
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!