Son dakika haberi: Dolar kurunun 45 TL olacağı tarihi açıkladı! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti!

Son dakika haberi: Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti! Dolar kurunun 45 TL olacağı tarihi açıkladı- Ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuru hakkında yaptığı son açıklama piyasaları hareketlendirdi. Geçer'e göre, enflasyon verileri doğru bir şekilde yorumlandığında dolar kuru yakın gelecekte 44-45 TL seviyelerine yükselebilir. Bu tahminin gelecek yıl içerisinde gerçekleşebileceğini belirten Geçer, öngörüsünü paylaştı:

Doğal Bir Yükseliş: 44-45 TL Arası Hedef

Selçuk Geçer, enflasyon verilerinin geçmişten bugüne kadar oluşan gerçek enflasyonu hesaplayarak bu tahminde bulunduğunu açıkladı. Geçer'e göre, enflasyonun dikkate alındığı bu hesaplama, dolar kurunu 44-45 TL arasına taşıyor. TÜİK'in verileri ve iyi niyetli hesaplamalar doğrultusunda yapılan bu tahmin, gelecek yıl içerisinde gerçekleşebilir. Geçer, 2024 yılında dolar kurunun 45 TL'ye yükselmesinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Güncel Durum: Dolar ve Diğer Kurlar

Son dakika bilgilerine göre, piyasalarda dolar kuru 26.60 TL seviyesinde seyrediyor. Euro kuru ise 28 lira 94 kuruş seviyesinde bulunuyor. Gram altın ise 1655 TL seviyesinde işlem görüyor.