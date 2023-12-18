Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emeklilere 9 bin 900 TL'ye Kadar İkramiyeler Başladı!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emeklilere 9 bin 900 TL'ye Kadar İkramiyeler Başladı!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emeklilere 9 bin 900 TL'ye Kadar İkramiyeler Başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 11:51

Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaş için müjdeli bir haber var! Finansbank, emeklilere yönelik başlattığı yeni kampanya ile SSK ve bağ-kur emeklilerine 9900 TL'lik ek ödeme vaat ediyor. ARALIK ayı içinde başvuru yapan emekliler, bu özel ikramiye fırsatından faydalanabilecekler. Bankanın sunduğu cazip teklif, emeklilere ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı amaçlıyor. İşte, detaylar...

Finansbank, emeklilere yönelik başlattığı kampanya kapsamında SSK ve bağ-kur emeklilerine 9900 TL'lik ek ödeme yapma kararı aldı. Bu özel ikramiye, emekli maaşı alan vatandaşlara büyük bir destek sağlayacak. Kampanya, 30 Aralık'a kadar devam edecek olup, bu tarihe kadar başvuru yapan emeklilerin IBAN numaralarına ödemeler ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Özellikle emekli maaşını Finansbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almaya taahhüt eden emeklilere yönelik sunulan bu kampanya ile birlikte, banka milyonlarca emekliye ekonomik avantajlar sunmaya devam ediyor. Emeklilere özel bu kampanya ile 9900 TL'lik ikramiye, başvuru sonrası 3 gün içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Başvurular, T.C. kimlik kartı ile şubeler aracılığıyla yapılabileceği gibi, modern teknolojinin nimetlerinden yararlanarak mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Finansbank, emeklilere sağladığı bu avantajlarla adeta bir kampanya furyasına öncülük ediyor.

Finansbank'ın emeklilere yönelik başlattığı bu özel kampanya, milyonlarca emekli vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor. 9900 TL'lik ek ödeme ile emeklilere maddi destek sağlanması, bankanın sosyal sorumluluk anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Aralık ayı içinde başvuruların kabul edileceği bu kampanya ile emekliler, ekonomik anlamda rahatlama elde ederek finansal geleceklerini güvence altına alma fırsatına sahip olacaklar. Emekli vatandaşlar, bu kampanya ile birlikte Finansbank'ın sunduğu avantajları değerlendirerek maddi anlamda kazançlı çıkacakları bir döneme adım atıyor. Unutulmamalıdır ki, bu kampanya sadece belirli bir süre için geçerli olup, 30 Aralık'a kadar başvuru yapmak önem arz etmektedir. Emekliler için sunulan bu özel fırsat, Finansbank'ın müşteri dostu yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Benzer Haberler
İş Bankası'ndan Dev Faizsiz Kredi Kampanyasıyla Aralık Ayına Damga Vuruyor! İş Bankası'ndan Dev Faizsiz Kredi Kampanyasıyla Aralık Ayına Damga Vuruyor!
iPhone 15 Pro Max, Dyson Gen 5 Detect, Playstation 5 ve Airpods Pro 2 Kazanma Şansı Sizi Bekliyor! iPhone 15 Pro Max, Dyson Gen 5 Detect, Playstation 5 ve Airpods Pro 2 Kazanma Şansı Sizi Bekliyor!
Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar İçin Hemen Ödenecek Tutarı Açıkladı: 100.000 TL  Ziraat Bankası TC Kimlik Son Rakamları 0-2-4-6-8 Olanlar İçin Hemen Ödenecek Tutarı Açıkladı: 100.000 TL 
İstanbul'un Hava Durumu Sürprizi: Kar Geliyor! İstanbul'un Hava Durumu Sürprizi: Kar Geliyor!
Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak! Memur ve Memur Emeklisine Zam Oranı %50! Maaşlar Yarısı Kadar Artacak!
SGK Personel Alımları Başladı! KPSS ile Kamu Personeli Aranıyor! SGK Personel Alımları Başladı! KPSS ile Kamu Personeli Aranıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor
  • 13-12-2023 11:14

“Kirli Sepeti” dizisine sürpriz bir isim daha katılıyor

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!
  • 18-12-2023 10:46

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman isyan etti: Siz artık haddinizi aştınız!

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...
  • 13-12-2023 11:44

Yüsra Geyik: Zamlardan dolayı taşınamıyorduk ama...