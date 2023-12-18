Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Açıkladı, Emeklilere 9 bin 900 TL'ye Kadar İkramiyeler Başladı!

Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaş için müjdeli bir haber var! Finansbank, emeklilere yönelik başlattığı yeni kampanya ile SSK ve bağ-kur emeklilerine 9900 TL'lik ek ödeme vaat ediyor. ARALIK ayı içinde başvuru yapan emekliler, bu özel ikramiye fırsatından faydalanabilecekler. Bankanın sunduğu cazip teklif, emeklilere ekonomik anlamda rahatlama sağlamayı amaçlıyor. İşte, detaylar...

Finansbank, emeklilere yönelik başlattığı kampanya kapsamında SSK ve bağ-kur emeklilerine 9900 TL'lik ek ödeme yapma kararı aldı. Bu özel ikramiye, emekli maaşı alan vatandaşlara büyük bir destek sağlayacak. Kampanya, 30 Aralık'a kadar devam edecek olup, bu tarihe kadar başvuru yapan emeklilerin IBAN numaralarına ödemeler ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Özellikle emekli maaşını Finansbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almaya taahhüt eden emeklilere yönelik sunulan bu kampanya ile birlikte, banka milyonlarca emekliye ekonomik avantajlar sunmaya devam ediyor. Emeklilere özel bu kampanya ile 9900 TL'lik ikramiye, başvuru sonrası 3 gün içinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Başvurular, T.C. kimlik kartı ile şubeler aracılığıyla yapılabileceği gibi, modern teknolojinin nimetlerinden yararlanarak mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Finansbank, emeklilere sağladığı bu avantajlarla adeta bir kampanya furyasına öncülük ediyor.

Finansbank'ın emeklilere yönelik başlattığı bu özel kampanya, milyonlarca emekli vatandaş için önemli bir fırsat sunuyor. 9900 TL'lik ek ödeme ile emeklilere maddi destek sağlanması, bankanın sosyal sorumluluk anlayışını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Aralık ayı içinde başvuruların kabul edileceği bu kampanya ile emekliler, ekonomik anlamda rahatlama elde ederek finansal geleceklerini güvence altına alma fırsatına sahip olacaklar. Emekli vatandaşlar, bu kampanya ile birlikte Finansbank'ın sunduğu avantajları değerlendirerek maddi anlamda kazançlı çıkacakları bir döneme adım atıyor. Unutulmamalıdır ki, bu kampanya sadece belirli bir süre için geçerli olup, 30 Aralık'a kadar başvuru yapmak önem arz etmektedir. Emekliler için sunulan bu özel fırsat, Finansbank'ın müşteri dostu yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor.