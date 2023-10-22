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Son dakika haberi: Benzin, sigara ve alkole kallavi zam geliyor! O tarihe dikkat

Ünlü Gazeteci Cem Küçük, son dakika açıklaması yaparak 2024 yılında vergilerde ciddi bir artışın beklendiğini ifade etti.

Son dakika haberi: Benzin, sigara ve alkole kallavi zam geliyor! O tarihe dikkat
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 08:25

Cem Küçük'ün açıklamalarına göre vergilere rekor bir zam yapılacak ve özellikle petrol ve doğalgaz Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları artacak. İşte Cem Küçük'ün açıklamalarına dair ayrıntılar:

Vergi Artışları ve Etkileri

Cem Küçük, 2024 yılına dair önemli ekonomik bir gelişmeyi açıkladı. Yeni yılda vergilere yüzde 72,2 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu, vergi yükünün artacağı ve dolayısıyla vatandaşların ekonomik anlamda daha fazla sıkıntı yaşayabileceği anlamına geliyor. Cem Küçük, vergi artışlarının özellikle petrol ve doğalgaz ÖTV'sini etkileyeceğini belirtti.

Petrol ve Doğalgaz ÖTV'si

Petrol ve doğalgaz ÖTV'sinin yüzde 129.4 oranında artırılacağını ifade eden Cem Küçük, bu artışın özellikle benzin ve motorin fiyatlarına yansıyacağını dile getirdi. Aynı zamanda doğalgaz faturalarının da artacağını söyledi.

Vergi Oranları

Cem Küçük'e göre, KDV (Katma Değer Vergisi) oranı yüzde 77, ÖTV oranı ise yüzde 72 artacak. Bu artışlar, genel tüketim mallarına ve hizmetlere yönelik vergilerde önemli bir yükselişi işaret ediyor. Vergi artışlarının büyük bir kısmı mal ve hizmetler vergilerinden kaynaklanıyor ve bu vergiler toplam vergi yükünün yüzde 40'ını oluşturuyor.

Bütçe Teklifi ve Enerji Ürünleri

Cem Küçük, bütçe teklifinin meclise sunulduğunu ve buna göre petrol ve doğalgazda ÖTV oranlarının artırılacağını belirtti. Ancak bu artışların tamamının doğrudan fiyatlara yansımayabileceğini ve devletin bazı doğalgaz tüketimlerini karşıladığını açıkladı. Özellikle evlerde kullanılan doğalgazın devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

Cem Küçük'e göre, vergi artışları, özellikle ekonomik olarak zorlu bir dönemde vatandaşları olumsuz etkileyecek. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, günlük yaşamın maliyetini artırabilir. Ayrıca ÖTV artışlarının sigara ve alkole de yansıyabileceğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, vatandaşların yakın gelecekte daha dikkatli bir şekilde bütçe planlaması yapmaları gerekebilir. Ekonomik değişimlere ayak uydurmak ve mali zorlukları minimize etmek için tasarruf ve ekonomik planlama önemli olacaktır.

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