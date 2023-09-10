Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı! QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank...

QNB, Enpara, İNG,TEB, NKolay, Garanti ve Akbank... Son dakika haberi! Bankaların ihtiyaç ve mevduat faizleri roket gibi fırladı- Son faiz artırımıyla birlikte, ihtiyaç kredilerinde rekor faiz oranlarıyla karşılaşan Türkiye'deki vatandaşlar, finansal zorluklarla başa çıkmak için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. 1 Eylül 2023 itibarıyla, 1 ile 3 ay vadeli ortalama mevduat faizleri %37.6 seviyesine yükselirken, ticari krediler %37.9 faiz oranıyla sunuluyor. Ancak, ihtiyaç kredilerindeki faiz oranları rekor seviyelere çıkarak yıllık %53'e kadar ulaştı. Bankacılık sektörünün kredi hacmine bakıldığında ise geçen hafta itibarıyla 75 milyar lira arttığı ve toplam kredi hacminin 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liraya ulaştığı görülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, kredi hacminin 1 Eylül tarihi itibarıyla 75 milyar lira arttığı görülüyor. Bu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 349 milyar 698 milyon liradan 10 trilyon 424 milyar 761 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da geçen hafta 42 milyar 535 milyon lira artış gösterdi. Bu haftada %0.3 artan bankacılık sektörü toplam mevduat oranı, 12 trilyon 934 milyar 627 milyon lira oldu.

Faiz Oranları ve Kredi Büyümesi

BDDK verilerine göre, yıllıklandırılan ve kur etkisinden arındırılan büyüme kredileri, dip seviyelerden çıkışa işaret ediyor. 1 Eylül itibarıyla büyüme tüketici kredisinde %22.9 ve ticari kredilerde %6.5 olarak kayıtlara geçti.

Bankaların İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları şu şekildedir:

QNB Finansbank: %2.39

Enpara: %3.29

ING Bank: %2.69

Ceptetep: %1.98

İş Bankası: %3.2

Alternatif Bank: %3.2

Akbank: %3.64

Garanti BBVA: %4.6

NKolay: %4.89

Ziraat Bankası: %3.44

Halkbank: %3.49

Vakıfbank: %3.35 (3 ay ertelemeli kredi)

Yüksek Mevduat Faizleri

Bankaların mevduat faizleri de yükselmiş durumda. Örneğin, 1 milyon lira için %40 faiz oranıyla 33,315 lira faiz getirisi elde edebilirken, %45 faiz oranıyla 1 milyon lira 32 günde 37,479 TL faiz getirisi sağlayabilir.