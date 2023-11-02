Advert

Son dakika haberi: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu! İşte o tarih ve konuşulan yeni rakamlar..

2024 yılına girerken, milyonlarca çalışanın ve işverenin dikkatini çeken önemli bir konu var: 2024 asgari ücret zammı. Her yıl olduğu gibi, yeni yılda da asgari ücret belirlenirken birçok kişi ve sektörü etkileyecek. İşte son açıklamalar ve tahminler:

Son dakika haberi: Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu! İşte o tarih ve konuşulan yeni rakamlar..
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 11:28

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için komisyonun aralık ayında toplanacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayı başında komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Bu açıklama, asgari ücretle ilgili heyecanı artırdı.

Enflasyon ve Beklentiler

Asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biri de enflasyondur. Enflasyonun getirdiği yükün azaltılması, hükümetin ve işverenlerin ortak görevi olarak görülüyor. Özellikle son dönemde enflasyonla mücadele önemli bir gündem maddesi haline geldi. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyonun etkisi büyük.

Tahminler ve Beklentiler

Asgari ücret zammı, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda netleşecek. Ancak bu önceki dönemlerde olduğu gibi tahminlere konu oluyor. Temmuz ayındaki ara zammıyla net asgari ücret 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye çıkarılmıştı. Ekonomi çevrelerince 6 aylık artış oranı yüzde 40 seviyesinde tahmin ediliyor. Yüzde 40 oranında bir zam yapılması durumunda asgari ücret 15 bin 962 TL seviyesine çıkacak. Ancak kesin oran, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla belli olacak. Bu nedenle, çalışanlar ve işverenler, bu önemli kararı bekleyişle takip ediyorlar.

2024 yılı asgari ücret zammı, birçok aile için geçim kaynağı olan asgari ücretle çalışanların yaşam standartlarını etkileyecek. Bu nedenle hem çalışanlar hem de işverenler için bu süreç büyük bir önem taşıyor.

2024 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralık ayında toplanacak komisyonun alacağı karar, birçok kişinin maaşını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, asgari ücretle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve beklentiler büyük bir merakla karşılanıyor. Son kararın ülke ekonomisine ve çalışanların yaşam standartlarına etkisi, gelecekteki güncellemelerle birlikte netleşecek.

Benzer Haberler
4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek 4D'li taşerona kadroda flaş gelişme: Kadro çıktı mı? Bakan cevap verecek
2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi 2 Kasım Diyanet Tv 2024 hac kura çekiliş sonuçları: HAC kura sonucu, kazanan asıl ve yedek isim listesi
Kuyumcular altın fiyatlarıyla ilgili tarih verdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı deprem etkisi yaratacak! Kuyumcular altın fiyatlarıyla ilgili tarih verdi! Gram ve çeyrek altın fiyatı deprem etkisi yaratacak!
Başvurular az önce başladı! Çalışmadan şipşak emekli olabilirsiniz! Başvurular az önce başladı! Çalışmadan şipşak emekli olabilirsiniz!
Emeklilere Kasım ayı bombası! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT'den 10.000 TL müjdesi! Kök maaş ise... Emeklilere Kasım ayı bombası! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT'den 10.000 TL müjdesi! Kök maaş ise...
ANLAŞMA TAMAM! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Rayo Vallecano maçı öncesi ortaya çıktı ANLAŞMA TAMAM! Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Rayo Vallecano maçı öncesi ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim