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Son dakika haberi: Asgari ücretliye Temmuz ayı için soğuk duş! Zam oranları isyan ettirdi!
Seçim vaatlerinin gerçekleşmesini uman milyonlarca çalışan, asgari ücretin Temmuz ayındaki zam oranını merak etmeye başladı.
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YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 14:38
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