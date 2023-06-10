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Gecce Magazin Haberleri
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Son dakika haberi: Asgari ücretliye Temmuz ayı için soğuk duş! Zam oranları isyan ettirdi!

Seçim vaatlerinin gerçekleşmesini uman milyonlarca çalışan, asgari ücretin Temmuz ayındaki zam oranını merak etmeye başladı.

Son dakika haberi: Asgari ücretliye Temmuz ayı için soğuk duş! Zam oranları isyan ettirdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 14:38
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