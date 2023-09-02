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Son dakika haberi ajanslara düştü! 7.500 TL ve üzeri maaş alan emekliler için müjde geldi

Emekli vatandaşlar için banka tercihlerinde önemli bir faktör olan promosyon ödemeleri, bankalar arasında rekabetin hızla artmasına sebep oluyor.

Son dakika haberi ajanslara düştü! 7.500 TL ve üzeri maaş alan emekliler için müjde geldi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 11:16

Yapı Kredi, bu yarışta iddialı bir adım atarak 7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşterileri için değişken tutarlarda promosyon ödemeleri sunmaya başladı. İşte, Yapı Kredi'nin emeklilere yönelik bu avantajlı kampanyası hakkındaki detaylar.

Yapı Kredi, kendi müşterilerine özel olarak sunduğu promosyon kampanyasını genişlettiğini ve başvuruların halen kabul edildiğini duyurdu. Bu haber, 7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler, bu kampanya aracılığıyla hızlıca promosyon ödemelerine sahip olabiliyorlar.

Yapı Kredi Emekli Promosyon Kampanyası Detayları

Yapı Kredi'nin emeklilere yönelik promosyon kampanyası oldukça cazip fırsatlar sunuyor. SGK emekli aylığını 3 yıl süresince Yapı Kredi'den almaya taahhüt eden tüm emekli müşteriler, bu kampanyadan yararlanma hakkına sahiptir. Kampanya, 31 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek ve emeklilere 4.500 TL, 5.250 TL, 7.500 TL ve 8.500 TL tutarlarında promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Bu ödeme, promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra hiçbir ek şart aranmadan alınabiliyor.

Kampanyada dikkat çeken bir diğer özellik ise ek ödül taahhütnamesi. Bu taahhütnamenin imzalanmasının ardından, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş tutarından bağımsız olarak ekstra 250 TL ödül kazanılıyor.

Yapı Kredi'nin sunduğu bu promosyon kampanyası, emekli vatandaşlar için önemli bir finansal destek sağlıyor. Bankalar arasındaki rekabet, sonuçta emeklilerin lehine olacak gibi görünüyor. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız, Yapı Kredi şubelerine başvuru yapabilirsiniz.

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