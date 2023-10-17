Son dakika haberi: 1.20 faiz 180 ay vadeli konut kredisinde son durum nedir? Başvuru başladı mı, ne zaman?

Hürriyet Gazetesi'nden Burak Taşçı tarafından paylaşılan son dakika bilgilerine göre, düşük faiz ve uzun vadeli konut kredisi hakkında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Ev Sahibi Olmanın Sıfır Faizli Fırsatı

Eviniz yoksa endişelenmeyin! Düşük faizli konut kredisi, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeniz için bir fırsat sunuyor. Bu krediye başvuruda bulunacak olan vatandaşlar için belirlenen faiz oranı oldukça cazip. Sıfır ve ikinci el konut alacaklar, bu fırsatı kaçırmak istemeyecek.

Kimler Başvurabilir?

Düşük faizli konut kredisinden yararlanmak isteyenlerin en önemli kriteri, hiç ev sahibi olmamış olmalarıdır. Bu fırsattan yararlanmak için ilk adımı atmalısınız. Başvurular sona doğru yaklaşıyor, bu şansı kaçırmamak için hazırlıklı olun.

Faiz Oranları ve Vadeler

Düşük faizli konut kredisi başvuruları kabul edildiğinde, vatandaşlar 1.20 faiz oranı ve 180 aylık vade seçeneği ile kredi kullanabilecekler. Bu, uzun vadeli bir ödeme planı sunuyor ve ev sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Aylık Ödemeler

Kredi alacak olanların en merak ettiği konulardan biri, aylık ödeme tutarıdır. Örnek vermek gerekirse, 2 milyon lira kredi kullanacak bir kişi, 180 ay vadeli bir planla ayda 27 bin lira ödeme yapacak ve hayalini kurduğu eve sahip olabilecek.

2.5 milyon lira kredi almayı düşünenler ise aylık 34 bin lira geri ödeme yapacaklar.

3 milyon lira kredi talep edecek olanlar için aylık taksit ödemesi ise yaklaşık olarak 40 bin 700 lira olacak.

Evinin değeri 1 milyon lira olanlar, ayda 13 bin 500 lira civarında taksit ödemesi yaparak bu fırsatı değerlendirebilecekler.

Güncel Durum

Düşük faizli 180 ay vadeli konut kredisi konusundaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kamu bankalarının bu önemli fırsatı vatandaşlara sunmaya devam edeceği bildirildi.

Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Düşük faizli konut kredisinden yararlanmak isteyenler için başvuru süreci oldukça kolaydır. Başvurular genellikle şu adımları içerir: