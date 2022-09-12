Son Dakika: Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı!

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun geçen nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilere yönelik sarfettiği sözler sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenilmişti.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI SÜRÜYOR, EV HAPSİ KALDIRILDI

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı. Yurtdışı yasağı ve karakol imza şartı getirildi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Gülşen'in avukatı da bir açıklama yaparak basını bilgilendirdi. Avukat, "Ev hapsi kaldırıldı. Yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şartı getirildi" dedi.