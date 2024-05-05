Son dakika! Garanti bankası hesabı olanlar dikkat edin, Başvuru yapın ve ödeme olarak 100.000 TL alın!

Son dakika! Garanti bankası hesabı olanlar dikkat edin, Başvuru yapın ve ödeme olarak 100.000 TL alın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-05-2024 18:50

Garanti Bankası müşterilerine müjdeyi veriyor! 100.000 TL'ye kadar olan acil nakit ihtiyaçları için özel bir kredi kampanyası başlatıldı. Eğer siz de Garanti Bankası hesabınız varsa, bu fırsatı kaçırmayın!

Kredi Kampanyası Detayları

Garanti Bankası, müşterilerine sunduğu bu özel kredi kampanyasıyla finansal destek ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda avantajlı ödeme koşulları sunuyor. Kampanya kapsamında 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir fırsat olan bu kampanyada, ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası'nın bu özel kredi kampanyasından faydalanmak için başvuru süreci oldukça basittir. Başvuru işlemlerinizi hem banka şubelerinden hem de dijital kanallardan gerçekleştirebilirsiniz. Online başvuru yapmak isteyenler için Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinden kolaylıkla başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Garanti Bankası şubelerine giderek de başvurunuzu yapabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kimler Başvurabilir?

Bu özel kredi kampanyasından faydalanmak isteyen herkes başvuru yapabilir. Ancak, belirli şartları sağlamak gereklidir. Başvuruda bulunabilmek için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Düzenli gelire sahip olmak,
  • Garanti Bankası'nda hesabınızın olması yeterlidir.

Kredi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu yaparken yanınızda bulundurmanız gereken belgeler şunlardır:

  • Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi vb.),
  • Gelir belgesi (Maaş bordrosu, serbest meslek kazanç belgesi, vb.),
  • Adres teyit belgesi (Son üç aya ait fatura veya ikametgah belgesi).
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