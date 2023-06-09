Son dakika: Fiat Egea fiyat listesine tekrar zam yapıldı! Vatandaş yeter artık diyor! En ucuzu milyona gidiyor

Son dakika: Vatandaş yeter artık diyor! En ucuzu milyona gidiyor. Fiat Egea fiyat listesine tekrar zam yapıldı- Fiat Egea fiyatlarına bir hafta içerisinde yapılan ikinci zamla birlikte ciddi bir artış yaşandı. Son dakika açıklamasına göre, fiyatların 30 bin liradan fazla yükseldiği görüldü. Sadece Haziran ayında gerçekleşen zamla birlikte en uygun Fiat Egea modelinin fiyatı 80 bin liraya yakın bir artış gösterdi. Bu durum, Türkiye'deki en ucuz araba fiyatının 555 bin liraya kadar çıkmasına neden oldu.

Fiat Egea'nın güncel fiyat listesine göz attığımızda şu şekilde bir tablo karşımıza çıkıyor:

Egea Sedan Easy versiyonu, Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı olarak 614.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 555.900 TL olarak belirlendi.

Egea Sedan Urban versiyonunda ise fiyatlar şu şekilde değişti: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 639.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 629.900 TL oldu.

Egea Sedan Lounge versiyonunda ise fiyatlar şu şekilde güncellendi: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 681.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 671.900 TL oldu.

Egea Hatchback Street versiyonunda ise Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 635.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 625.900 TL olarak belirlendi.

Egea Cross serisi ise şu şekilde fiyatlandırıldı:

Egea Cross Street versiyonunda Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 650.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 640.900 TL olarak güncellendi.

Egea Cross Urban versiyonunda ise fiyatlar şu şekilde değişti: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 687.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 677.900 TL oldu.

Egea Cross Lounge versiyonunda ise fiyatlar şu şekilde güncellendi: Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 729.900 TL iken, Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 719.900 TL oldu.

Fiat Egea modelinin yanı sıra Egea Cross modelinin de fiyatlarında artış yaşandığı görüldü. Egea Cross modelinin fiyatları da diğer versiyonlar gibi yükseldi.