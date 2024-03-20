Son dakika: Evde Bakım Yardımı hesaplara yattı!

Engelli bireylerin yaşamlarını aileleriyle birlikte sürdürebilmeleri, onların en temel haklarından biridir. Bu doğrultuda, Türkiye'de 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı programı, engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu program, sadece bakım ihtiyacı olan bireyleri değil, aynı zamanda ailelerini de ön plana çıkararak, aile birliğinin korunması ve güçlenmesine katkı sağlamaktadır.

Bakanlık tarafından sunulan Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak sosyal bağlarını güçlendirmelerine destek olmaktadır. Bu yaklaşım, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal uyum ve dayanışmayı da güçlendiriyor.

Evde Bakım Yardımı kapsamında yapılan aylık ödemeler, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Başvuruları kabul edilen ve programdan yararlanan engelli bireylere yönelik yapılan ödemeler, bu ay itibariyle 7 bin 608 lira olarak belirlenmiştir. Bu destek, engelli bireylerin ve ailelerinin ekonomik yükünü hafifletirken, onlara daha iyi bir yaşam standartı sunmaktadır.

Halihazırda 559 bin vatandaşımızın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığı bilinmektedir. Bu sayı, programın önemini ve ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Türkiye'nin engellilik alanındaki vizyonu, hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olması yönündedir. Bu doğrultuda, Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürerek, toplumun her kesimine adil ve bütüncül bir şekilde hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Evde Bakım Yardımı'nın özellikle aileler için önemi büyüktür. Aileler, sevdikleri engelli bireylerine daha iyi bir yaşam sunabilmek adına bu destekten büyük memnuniyet duymaktadır. Ayrıca, bu program sayesinde ailelerin ekonomik ve psikolojik olarak desteklenmesi, toplumsal dayanışmanın ve insan haklarının güçlenmesine katkı sağlamaktadır.