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Son Dakika Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi onaylandı

Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle emekli vatandaşlara verilmesi gündemde olan 5 bin lira ikramiye ile alakalı son dakika haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emekli vatandaşlara 1 defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilecek.

Son Dakika Erdoğan emekliye müjdeyi verdi! 5000 TL 29 Ekim ikramiyesi onaylandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 21:56

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde emeklilere verilecek olan ikramiye hakkında beklenen açıklama geldi. Uzun zamandır gündemde olan ve emeklilerin merakla beklediği ikramiye müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasında, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, emekli vatandaşlarımıza 1 defaya mahsus olmak üzere 5.000 lira ikramiye verileceğini belirtti. Bu özel ikramiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ödenecek.

Bu karar, emekli vatandaşlarımız için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Emekliler, devletin bu anlamlı günü onlarla birlikte kutlama kararı almasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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