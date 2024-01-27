Son Dakika! Emekliye Müjde, ATM Kartınıza Ek Ödeme 8900 TL Oldu

Emekli Maaşlarına Göre, yeni ödemeler başladı. ATM kartınız üzerinden başvurusunu yaparak acil nakit ihtiyacınıza ek ödeme almak için hemen aynı gün içinde destek alacağınız kredileri emekli maaş hesaplarınıza yatırabilirsiniz. Emeklilere ek ödeme verilecek ve bu ödemeler ile hesaplara hemen aynı gün içinde destek olunacak, Hesaplarına ödemeler olacak.

Emekli maaşlarını aldığınız bankalar, Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden detaylandırarak nakit ödeme verilecektir. Acil ihtiyaçtan nakit para alacak kişilere destekler hızlı bir şekilde verilecek ve bu desteklerden yararlanacaksınız. 3 kamu Bankası tarafından 8900 TL ödeme almak için banka hesabınız ile işlem yapacaksınız.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için yapılacak olan Yeni emekli ödemeleri banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı üzerinden sizlere 7 gün 24 saat sonra olmaktadır. 3 kamu Bankası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu yeni işlemlerde 3 kamu Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyası belirtilen şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınızla yatırılarak kullandırılır ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde yine emekli olan vatandaşların limitlerine göre kendi hesapları üzerinde gösterilmektedir. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden maaş almayan müşteriler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak Kredi işlemlerinizi hemen hesaplarınıza yatıracak ve ödemeler de bu şekilde aynı gün içinde kullandırılacak.