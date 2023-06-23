Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak!

Son dakika… 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak! Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde- Emekli maaşınız aracılığıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir ve kredi sahibi olabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, emekli olan kişilere hızlı başvuru ve onay süreci sunmaktadır.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahiptir. Bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, belirlenen politikalara uygun olarak ödemelerini istedikleri zaman hesaplarına aktararak aynı gün içinde kullanabilirler.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden, 36 aylık vadeyle 20.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan bireylere, belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için geçerli olan bu kampanyada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları ve aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitelerinde yapılan duyurularda, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak sunmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka politikalarına uygun olmaları ve maaş müşterisi olmaları da istenmektedir. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu, internet üzerinden, banka şubelerinden ve bankaların SMS Kredi hizmetiyle kolayca yapılabilmektedir.

Hızlı Başvuru İşlemleri

Akbank ve Yapı Kredi Bankası özellikle emekli maaşı müşterilerine 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Başvurular, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde işleme alınmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilere, bu bankalar tarafından sadece 5 dakika içinde sonuç verilecek ve kredi kullanma imkanı sağlanacaktır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, internet bankacılığı numarasının yanı sıra başvuru yapacak.