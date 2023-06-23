  • 24 HAZİRAN Cumartesi 01:05
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak!

Emekli maaşınız aracılığıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir ve kredi sahibi olabilirsiniz.

Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak!
Yayın Tarihi : 2023-06-23 18:13

Son dakika… 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak! Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde-  Emekli maaşınız aracılığıyla hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir ve kredi sahibi olabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, emekli olan kişilere hızlı başvuru ve onay süreci sunmaktadır.

Emekli maaşı alan vatandaşlar, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahiptir. Bu kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, belirlenen politikalara uygun olarak ödemelerini istedikleri zaman hesaplarına aktararak aynı gün içinde kullanabilirler.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden, 36 aylık vadeyle 20.000 TL'ye kadar emekli kredisi kullanacak olan bireylere, belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için geçerli olan bu kampanyada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları ve aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitelerinde yapılan duyurularda, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak sunmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka politikalarına uygun olmaları ve maaş müşterisi olmaları da istenmektedir. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu, internet üzerinden, banka şubelerinden ve bankaların SMS Kredi hizmetiyle kolayca yapılabilmektedir.

Son dakika… Emekliye Kurban Bayramı öncesi müjde! 20.000 TL ödeme almak için 2 banka işlem yapacak!

Hızlı Başvuru İşlemleri

Akbank ve Yapı Kredi Bankası özellikle emekli maaşı müşterilerine 20.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Başvurular, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde işleme alınmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilere, bu bankalar tarafından sadece 5 dakika içinde sonuç verilecek ve kredi kullanma imkanı sağlanacaktır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, internet bankacılığı numarasının yanı sıra başvuru yapacak. 

Benzer Haberler
65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parasına dipleri düşüren zam! Temmuz'da hemen yeni maaşlara bakın!
BİM'de buzdolabı 2.699 TL, Ankastre Set - 4.399 TL, mikrodalga fırın - 1.299 TL'ye düştü! Kapış kapış satacak! BİM'de buzdolabı 2.699 TL, Ankastre Set - 4.399 TL, mikrodalga fırın - 1.299 TL'ye düştü! Kapış kapış satacak!
10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın 10 bankada resmen 8 şiddetinde deprem! İş, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank ve 7 banka peş peşe açıkladı! Hemen bakın
Son dakika: Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları arşa çıktı! Peki en düşük taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi hangi bankada? Son dakika: Bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları arşa çıktı! Peki en düşük taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi hangi bankada?
Hastanelere mülakat şartsız en az 24.500 TL maaşla sağlık personeli ve işçi alımı başladı: İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru 2023 Hastanelere mülakat şartsız en az 24.500 TL maaşla sağlık personeli ve işçi alımı başladı: İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru 2023
Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor! 1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar Almanya işçi alımı başvuruları başlıyor! 1 milyon 990 bin nitelikli personel alımı başvuru şartları ve kadrolar
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları