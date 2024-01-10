Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak

Son Dakika! Emekliye Flaş Haber Geçti: 15000 TL Ödeme Olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-01-2024 22:36

Türkiye'de emekliler, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte cömert promosyon tekliflerinden yararlanma şansına sahip. Temmuz zammının ardından emekli aylıkları yükselirken, bankalar da emekli müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu makalede, önde gelen bankaların emekli promosyonlarını inceleyerek, hangi bankanın daha fazla avantaj sunduğunu değerlendireceğiz.

İŞ BANKASI: İş Bankası, emekli aylığına göre kademeli olarak artan promosyonlar sunuyor. 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 7.500 TL'ye kadar olanlara 5.250 TL, 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL üzeri aylıklara ise 7.500 TL promosyon öneriyor.

GARANTİ BBVA: Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 7.500 TL'ye kadar olanlara 5.250 TL, 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.750 TL, ve 10.000 TL üzeri aylıklara 7.500 TL'nin yanı sıra 1.000 TL bonus sunuyor. Ayrıca, 1 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında taahhüt edenlere ek avantajlar sağlanıyor.

ZİRAAT BANKASI: Ziraat Bankası, emekli aylıklarına göre değişen peşin promosyonlar sunuyor. 3.500 TL altındaki aylıklara 3.000 TL, 7.500 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL, 10.000 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzerindekiler için 5.000 TL ödeme yapıyor.

VAKIFBANK: VakıfBank, emekli aylığına bağlı olarak 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen peşin promosyonlar sunuyor.

HALKBANK: Halkbank, 3.500 TL altı aylıklara 3.000 TL, 7.500 TL'ye kadar olanlara 3.500 TL, 10.000 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL üzeri aylıklara 5.000 TL ödeme gerçekleştiriyor.

AKBANK: Akbank, emekli maaşı taşıyanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve kredi kartı başvurusu yaparak 2.000 TL'ye varan chip-para avantajı sunuyor.

ING TÜRKİYE: ING Türkiye, emekli maaşını taşıyanlara ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve otomatik fatura talimatına bağlı olarak 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da avantajlardan faydalanabiliyor.

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