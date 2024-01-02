[SON DAKİKA] Emekli maaşlarınız varsa dikkat: Banka size ayrıca ödeme yapacak, 12500 TL açıklandı

Emekli maaşlarını alan kişiler için özel bir bankadan yeni bir duyuru var. Maaş alan müşterilere kredi ve promosyon haricinde artı para ödemesi yapılacak. Artı para kullanmak isteyen emekliler için maaş müşterisi olması şartı ile bu ödemeler verilecek. Ocak ayı itibariyle başlayan bu kampanyanın, emekli maaşlarını alan kişiler için 2024 yılı içinde istedikleri zaman acil para ihtiyacına hemen ödemeler olacaktır.

BANKA AÇIKLADI

Garanti bankası tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşlarını kendi bankasından alan ve banka sicili iyi olan kişilere, kredi notuna göre 12 bin 500 TL'Ye kadar artı para verilecek. Artı para, kredili mevduat hesabı olarak, emekli maaşlarınıza ek olarak görülecek ve bu parayı istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Eğer geri ödemesinde sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız da 12 bin 500 TL'ye kadar alacağınız artı para ödemelerini 12 ay vadeye kadar bölerek de bankanıza geri ödemesini yapabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle bu bankadan emekli maaşınızın olması gerekiyor. Garanti bankası üzerinden emeklilere sağlanan bu destek için başvuru yapmak istiyorsanız banka şubelerine gitmenize gerek yoktur. Garanti bankası yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına özel olarak verilecek 12 bin 500 tl ödemeleri bankanın kendi mobil uygulaması ve internet şubesi üzerinden de onaylayacak ve onay alır almaz kullanıma sunulacaktır. Artı para onayı alan kişiler, bu parayı çekebilir veya istediği bir yere gönderebilir. Artı para ile ayrıca banka borçlarınızı ve fatura borçlarınızı da kolayca ödeyebilirsiniz.