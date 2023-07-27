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Son Dakika! Emekli İstedi Erdoğan Yaptı! Emekliye Yüzde 25 Zam+4000 TL Seyyanen Zam Tarih Verildi

Emekliye yapılan yüzde 25 zam sonrasında gerek devlet büyükleri gerekse de sendikalar emekliye zam çağrısında bulunmuştu. Son dakika gelişmeler yaşanıyor

Son Dakika! Emekli İstedi Erdoğan Yaptı! Emekliye Yüzde 25 Zam+4000 TL Seyyanen Zam Tarih Verildi
Yayın Tarihi : 2023-07-27 15:09

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması yapılacak olan zam için gerekli oranın belirlenmesini sağlamışken, emekliye de enflasyon oranı artı refah payı toplamı yüzde 25 zam verilmişti. Enflasyonun açıklanması ve zammın belirlenmesi sonrasında ardı arkası kesilmeyen zamlar, vergi dilimlerinin yükselmesi emeklinin maaşını eritmeye yetti. Emekli maaşların yetmediği konusunu zam sonrası ilk maaşlarında da belirtirken, sendikalar da bu konuda harekete geçmişti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı emekli maaşlarına yapılması gerekli olduğunu belirttiği seyyanen zam konusunda tekliflerini sundu. Başkan Kazım Ergün, emekli maaşının kök maaşına yansıtılması gereken 8.077 TL seyyanen zam açıklamasını yaptı. 

Emeklinin ve TÜED'in zam beklentisi karşısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de sessiz kalmamış ve emeklinin ezilmemesi adına artı refah payı için Erdoğan ile görüşmelere başlamıştı. 6 ay sonra yapılacak olan ana zam öncesinde emekli maaşına seyyanen zam yapılması gerekliliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Bahçeli'nin bu teklifine son dakika açıklama geldi. Son dakika açıklamalarda Emekli zammı konusunun gündeme çıkabileceği ve emekliye 4.000 TL zam kapılarının aralandığı belirtiliyor. 

Emekliye Yüzde 25 Artı Zam

Emekli zammına ek 4.000 TL zam yapılacağı iddiaları kulislerde dolanadursun, konu ile alakalı açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan emekli zammı ile alakalı yaptığı açıklamasında, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılması beklenen ara zam düzeltmesi ile alakalı olarak bir de tarih verdi. Kulislerde hükümete yakın kişiler tarafından açıklanan zam rakamı 4.000 TL olarak belirlendi. 

Ek bütçenin Kahramanmaraş depreminin yıktığı bölgelere ayrıldığını açıklayan Erdoğan, TBMM'nin açılması sonrasında emekli zammı konusunda görüşmelerin başlayacağını belirtti. Erdoğan açıklaması sonrasında TÜED Başkanının talebinin kabul edildiği söylenirken, en kısa zamanda emekli zammı için yasa tasarısının uygulamaya sokulacağı belirtildi. Ancak TBMM geçtiğimiz hafta sonunda tatile girdi ve Eylül ayının sonunda açılacak. EN son düzenlenen kurul toplantısında açıklanan emekli zammı tarihinin ise Ekim ayında açıklanacağı belirtildi. Bu kapsamda emekli zam uygulamasının Aralık ayı gibi devreye girebileceği konuşuluyor. 

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