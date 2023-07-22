Son dakika: Dolar kurunun asıl patlamaya başlayacağı tarih açıklandı! Vatandaşın aklı karıştı!

Son dakika: Vatandaşın aklı karıştı! Dolar kurunun asıl patlamaya başlayacağı tarih açıklandı- Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında ünlü ekonomist Hatice Kolçak, altın, dolar ve borsa piyasalarına yönelik ilk tahminlerini yaparak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Altın ve Dolar Değerlendirmesi:

Hatice Kolçak, gram altında zirveye gelindiğini ve ufak bir miktar düşüş yaşandığını belirtti. Gram altının iki ayağının ons altın ve dolar olduğunu ifade ederek, doların yükselmesiyle güzel bir zirveye gelindiğini vurguladı. Ons altının iyi bir noktada olduğunu ancak çok iyi bir noktada olmadığını söyledi. Ortalama ve uzun vadeli yatırımcılar için ise gram altında herhangi bir sorun olmadığını ve düşüşleri bekleyeceğini dile getirdi. Hatice Kolçak, yaz aylarına kadar düşüşlerin alım fırsatı olacağını ve yatırımcıların mümkün olduğunca düşüşlerde alım yapmalarını önerdi. Eylül ayından sonra ise asıl yükselişleri beklediğini belirtti.

Dolar kurunda da benzer bir düşüş beklentisinin olduğunu aktaran Kolçak, 26 Temmuz tarihinde yapılacak olan Fed'in toplantısına odaklanılması gerektiğini söyledi. Toplantıda yüzde 99.8 ihtimalle 25 baz puan faiz artırımı beklediğini belirten Kolçak, bu durumun piyasa tarafından fiyatlandığını ifade etti. Dolayısıyla, faiz artırımının etkisinin sınırlı olacağını dile getirdi ve 26 Temmuz'da satış baskısıyla karşılaşabileceğini tahmin etti. Kısa vadecilerin bu tarihi takip etmelerini ve düşüşleri beklemelerini önerdi.

Borsa Değerlendirmesi:

Borsa İstanbul'daki yükselişin dikkat çekici olduğunu belirten Hatice Kolçak, endeksin 6700 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığına dikkat çekti. Bu nedenle, mevcut seviyelerden borsaya girmeyeceğini ve bir düzeltme hareketi beklediğini ifade etti. 6700-7000 civarında bir satış beklentisi olduğunu ve düzeltme hareketi gerçekleştiğinde borsaya gireceğini dile getirdi.

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