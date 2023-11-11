Son dakika: Dolar kurunun 37 TL olacağı tarihi söyledi! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti

Son dönemde Prof. Dr. Oğuz Oyan tarafından yapılan açıklamalar, dolar kurunun gelecekteki seyrine ilişkin önemli tahminler içeriyor.

Dolar Kurunun Mevcut Durumu

Prof. Dr. Oğuz Oyan'a göre, Haziran ve Temmuz aylarındaki yüzde 30'luk artışın ardından, dolar kurunda bir frenlenme yaşandı. Son 4,5 ayda sadece 2,5 TL civarında bir artış olduğunu belirten Oyan, bu durumun Türkiye ekonomisinin döviz piyasasındaki stabilitesini gösterdiğini ifade etti.

Dolar Kurunu Frenleyen Faktörler

Oyan, dolar kurunun frenlenmesinde birkaç önemli faktörün etkili olduğunu belirtiyor. Bunlar arasında Merkez Bankası'nın faiz artırım politikaları, swap anlaşmaları, dış kaynak bulma çabaları ve IMF ile ilişkilerin düzeltilmesi yer alıyor. Ayrıca, seçim öncesi döviz kurunu kontrol altında tutmak için kamu bankalarının döviz satışları, döviz mevduatlarına vergi getirilmesi ve döviz alım satımına kısıtlamalar getirilmesi gibi yöntemler de kullanılıyor.

2024 Yılında Dolar Kuru Tahminleri

Prof. Dr. Oğuz Oyan'a göre, 2024 yılında dolar kurunun 36 TL'yi aşacağı öngörülüyor. Orta Vadeli Program çerçevesinde bu seviyede bir ortalama dolar kuru bekleniyor. Oyan, seçimlere kadar dolar kurunun baskı altında tutulabileceğini, ancak seçimlerden sonra serbest bırakılacağını ve kurun daha yüksek seviyelere çıkabileceğini ifade ediyor.

Güncel Dolar ve Euro Kurları

Son dakika piyasa bilgilerine göre, dolar kuru 28.56 TL seviyesinde, Euro kuru ise 30.60 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın fiyatı da 1776 TL civarında bulunuyor.

Bu tahminler ve mevcut kurlar, Türkiye ekonomisinin döviz piyasasındaki durumunu ve gelecekteki olası senaryoları yansıtıyor. Ekonomik gelişmeler, dolar kurunun yanı sıra Euro ve altın fiyatlarına da doğrudan etki ediyor.

Prof. Dr. Oğuz Oyan'ın dolar kuruna ilişkin tahminleri, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Ekonomik stratejilerin ve kararların, bu tür öngörüler ışığında şekillendirilmesi bekleniyor.



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