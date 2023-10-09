Son Dakika: Dolar kuru bugün patlama yaptı!

Dolar, 28 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,11 seviyesine ulaştı. Ancak daha sonra bir miktar gerileyerek şu an itibariyle 27,70'li seviyelerde işlem görmektedir. Bu olayların finans piyasalarına etkisi oldukça büyük olmuştur.

İsrail-Filistin Gerilimi ve Dolar

Cumartesi sabahı Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonunun başlaması, bölgede şiddeti artırdı. Hamas, İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatırken, İsrail topraklarına girmesi sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail'in karşı saldırılarıyla birlikte bölgedeki gerilim daha da tırmandı. Bu gelişmeler, piyasaları da etkiledi ve doların yükselmesine neden oldu.

Doların Güncel Durumu

Doların 28 lirayı aşarak tarihi bir rekor kırmasının ardından bir miktar gerileme yaşandı. Şu an itibariyle dolar, 27,70 seviyelerinden işlem görmektedir. Aynı dakikalarda euro 29,22'ye, sterlin ise 33,78'den alıcı buluyor.

İsrail Merkez Bankası Müdahale Ediyor

Saldırıların hedefi olan İsrail'de para birimi şekel, yüzde 2'ye varan bir değer kaybetti. İsrail Merkez Bankası, para birimi şekeldeki oynaklığı kontrol altına almak ve piyasaların düzgün işlemesini sağlamak amacıyla 30 milyar dolara varan döviz satışı programı başlattı. Banka, önümüzdeki dönemde piyasada aktif bir şekilde faaliyet gösterecek.

Küresel Piyasalardaki Negatif Seyir

Küresel piyasalar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yol açtığı tedirginlikle negatif bir seyirle başladı. Bu gelişmeler, özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 8,7'lik bir düşüşle tamamlamasına rağmen, yeni haftaya yüzde 3,4'lük bir artışla 86,8 dolardan başladı.

Yüksek Risk Algısı

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği endişesi nedeniyle risk algısının yüksek olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, artan petrol fiyatlarının küresel çapta enflasyon endişesini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

Not: Bu haberde, İsrail-Filistin geriliminin finans piyasalarına etkisi ve doların güncel durumu ele aldık. Yatırımcılar, bu dönemde piyasa hareketlerini yakından takip etmelidirler.