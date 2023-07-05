Son dakika: Dizel yakıta karalar bağlatan zam: İşte BP, PO, Opet, Total, Shell 6 Temmuz 2023 fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı!

Son dakika: İşte BP, PO, Opet, Total, Shell 6 Temmuz 2023 fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı! Dizel yakıta karalar bağlatan zam- Döviz kuru artışının etkisiyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin litre fiyatlarına yapılan 2 lira 11 kuruşluk zamın ardından motorin fiyatları da zam alacak. Motorin litre fiyatında yapılması planlanan zam miktarı açıklandı.

6 Temmuz 2023 tarihinde benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla 87 kuruşluk bir zamla yükselmesi bekleniyor. Bu zam ile birlikte güncel akaryakıt pompa fiyatları da değişecek. İstanbul'da motorin litre fiyatı şu an itibarıyla 23,96 lira olarak satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama olarak 26,19 liradan satın alınabiliyor.

Döviz kuru dalgalanmalarının akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi devam ediyor. Bu nedenle yakıt kullanıcıları, fiyat değişikliklerini yakından takip etmeli ve bu durumu bütçelerine yansıtmak için gerekli önlemleri almalıdır.

6 Temmuz 2023 tarihine ait akaryakıt fiyatları, farklı akaryakıt şirketlerinin güncel liste fiyatlarına göre şu şekildedir:

Petrol Ofisi:

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 26.14 TL İstanbul Avrupa Yakası: 26.19 TL Ankara: 26.64 TL İzmir: 26.68 TL

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.33 TL Ankara: 11.66 TL İzmir: 11.40 TL

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 23.89 TL İstanbul Avrupa Yakası: 23.83 TL Ankara: 24.31 TL İzmir: 24.44 TL



Total:

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 26.19 TL İstanbul Avrupa Yakası: 26.14 TL Ankara: 26.62 TL İzmir: 26.67 TL

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 11.34 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.76 TL Ankara: 11.82 TL İzmir: 11.50 TL

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 23.79 TL İstanbul Avrupa Yakası: 23.85 TL Ankara: 24.27 TL İzmir: 24.41 TL



BP:

Benzin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 26.14 TL İstanbul Avrupa Yakası: 26.19 TL Ankara: 26.64 TL İzmir: 26.70 TL

LPG Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 11.19 TL İstanbul Avrupa Yakası: 11.76 TL Ankara: 11.85 TL İzmir: 11.55 TL

Motorin Fiyatları: İstanbul Anadolu Yakası: 23.75 TL İstanbul Avrupa Yakası: 23.81 TL Ankara: 24.23 TL İzmir: 24.38 TL



Opet: