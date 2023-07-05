  • 08 TEMMUZ Cumartesi 20:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Son dakika: Dizel yakıta karalar bağlatan zam: İşte BP, PO, Opet, Total, Shell 6 Temmuz 2023 fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı!

6 Temmuz 2023 tarihinde benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla 87 kuruşluk bir zamla yükselmesi bekleniyor.

Son dakika: Dizel yakıta karalar bağlatan zam: İşte BP, PO, Opet, Total, Shell 6 Temmuz 2023 fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı!
Yayın Tarihi : 2023-07-05 12:23

Son dakika: İşte BP, PO, Opet, Total, Shell 6 Temmuz 2023 fiyat listesi gözleri faltaşı gibi açtı! Dizel yakıta karalar bağlatan zam-  Döviz kuru artışının etkisiyle akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin litre fiyatlarına yapılan 2 lira 11 kuruşluk zamın ardından motorin fiyatları da zam alacak. Motorin litre fiyatında yapılması planlanan zam miktarı açıklandı.

6 Temmuz 2023 tarihinde benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla 87 kuruşluk bir zamla yükselmesi bekleniyor. Bu zam ile birlikte güncel akaryakıt pompa fiyatları da değişecek. İstanbul'da motorin litre fiyatı şu an itibarıyla 23,96 lira olarak satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama olarak 26,19 liradan satın alınabiliyor.

Döviz kuru dalgalanmalarının akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi devam ediyor. Bu nedenle yakıt kullanıcıları, fiyat değişikliklerini yakından takip etmeli ve bu durumu bütçelerine yansıtmak için gerekli önlemleri almalıdır.

6 Temmuz 2023 tarihine ait akaryakıt fiyatları, farklı akaryakıt şirketlerinin güncel liste fiyatlarına göre şu şekildedir:

Petrol Ofisi:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 26.14 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 26.19 TL
    • Ankara: 26.64 TL
    • İzmir: 26.68 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 11.73 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 11.33 TL
    • Ankara: 11.66 TL
    • İzmir: 11.40 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 23.89 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 23.83 TL
    • Ankara: 24.31 TL
    • İzmir: 24.44 TL

Total:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 26.19 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 26.14 TL
    • Ankara: 26.62 TL
    • İzmir: 26.67 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 11.34 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 11.76 TL
    • Ankara: 11.82 TL
    • İzmir: 11.50 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 23.79 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 23.85 TL
    • Ankara: 24.27 TL
    • İzmir: 24.41 TL

BP:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 26.14 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 26.19 TL
    • Ankara: 26.64 TL
    • İzmir: 26.70 TL

  • LPG Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 11.19 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 11.76 TL
    • Ankara: 11.85 TL
    • İzmir: 11.55 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 23.75 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 23.81 TL
    • Ankara: 24.23 TL
    • İzmir: 24.38 TL

Opet:

  • Benzin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 26.14 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 26.19 TL
    • Ankara: 26.64 TL
    • İzmir: 26.67 TL

  • Motorin Fiyatları:

    • İstanbul Anadolu Yakası: 23.81 TL
    • İstanbul Avrupa Yakası: 23.87 TL
    • Ankara: 24.29 TL
    • İzmir: 24.41 TL

 

Benzer Haberler
Eğer o bankadan emekli olursanız, çalışanlara, memurlara 200.000 TL şipşak ödeme var, başvuru yaparak alınacak Eğer o bankadan emekli olursanız, çalışanlara, memurlara 200.000 TL şipşak ödeme var, başvuru yaparak alınacak
Tarım Kredi Markette indirim depremi! 5 gün içinde gidene yüzde 30-40 indirim! TK Ayçiçek yağı, toz şeker, un, çay, süt alayı dipte! Tarım Kredi Markette indirim depremi! 5 gün içinde gidene yüzde 30-40 indirim! TK Ayçiçek yağı, toz şeker, un, çay, süt alayı dipte!
PTT kaç kişi alacak? PTT 18-51 yaş personel alımı için tarih verildi! Başvurular nereden yapılacak? PTT kaç kişi alacak? PTT 18-51 yaş personel alımı için tarih verildi! Başvurular nereden yapılacak?
40'lı yaşlarda emekli olmak artık mümkün! SGK'da her şey değişti! EYT'li olmayan üzülmesin! 40'lı yaşlarda emekli olmak artık mümkün! SGK'da her şey değişti! EYT'li olmayan üzülmesin!
Gelişiyle ortalığı kasıp, kavurdu! 213.811 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışa çıktı! Gelişiyle ortalığı kasıp, kavurdu! 213.811 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışa çıktı!
Carrefoursa flaş olarak duyurdu! Vatandaşlar akın etti! Yüzlerce üründe bir alana bir bedava kampanyası! 3.50 TL, 4.25 TL... Carrefoursa flaş olarak duyurdu! Vatandaşlar akın etti! Yüzlerce üründe bir alana bir bedava kampanyası! 3.50 TL, 4.25 TL...
ÇOK OKUNANLAR
Ege'de Sıla rüzgarı esti
  • 02-07-2023 14:15

Ege'de Sıla rüzgarı esti

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!
  • 03-07-2023 21:50

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi verilmeye az önce başlandı! 150.000 TL hemen alın!

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?
  • 02-07-2023 11:16

Seat fiyat listesi gözleri fal taşı gibi açtı! Temmuz 2023 Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco, Leon fiyatları kaç para oldu?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...
  • 03-07-2023 20:11

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı için flaş açıklama geldi! Maaş zamları...

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!
  • 01-07-2023 10:27

Bayram sonrası borçlarınızdan şipşak kurtulun! Ziraat Bankası açıkladı! 155.000 TL’ye kadar ödeme yapılacak!