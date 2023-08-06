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SON DAKİKA: Devletten öğrencilere büyük müjde! Okula giden her bir çocuk için para verilecek! E-Devletten hemen başvurun!

Yeni eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte, sosyal devlet anlayışını benimseyen birçok belediye, okul kırtasiye yardımlarını başlattı. Geçen senelere göre artan kırtasiye masrafları, aileleri zor durumda bırakmaya başlamıştı.

SON DAKİKA: Devletten öğrencilere büyük müjde! Okula giden her bir çocuk için para verilecek! E-Devletten hemen başvurun!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalem açacağının 25 TL'ye kadar yükselmesi, halkın büyük tepkisini çekti. Bu noktada, belediyeler öğrencilere yönelik destek paketlerini resmen açıkladı. Başvuruların e-devlet üzerinden alınacağı duyurulurken, bu destek kapsamında öğrencilere 2 bin 700 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Artan Kırtasiye Masrafları Aileleri Endişelendiriyor

Yaklaşan okul dönemiyle birlikte Türkiye genelinde aileler, geçen yıllara göre artan kırtasiye masrafları nedeniyle kaygılanmaya başladı. Yüksek fiyatlar, aile ekonomisine ciddi darbe vuruyor. Özellikle birden fazla çocuğu olan aileler için bu dönem daha da zorlayıcı hale gelebiliyor. Ancak belediyeler tarafından sağlanacak kırtasiye yardımları, en azından biraz olsun nefes almalarını sağlayacak.

Belediyelerden Gelen Destek

Okul masraflarının artmasıyla birlikte belediyeler, ailelere yönelik destek paketlerini devreye soktu. Bu yardımlar, ailelerin bu dönemi daha rahat geçirmelerini hedefliyor. Ancak belediyelerden gelecek desteklerin nasıl alınacağı ve başvuru şartları da merak konusu olmuştu. Sonunda ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Başvuru ve Gerekli Evraklar

Destek almak isteyen velilerin sağlaması gereken evraklar şu şekildedir:

  • T.C. kimlikleri
  • Çocukların T.C. kimlikleri
  • Okuldan alınan öğrenci belgeleri (Eğitim devam ediyor olduğunu kanıtlar nitelikte)
  • Gelir belgeleri veya işsizlik durumunu gösteren SGK belgesi
  • İkametgah adresleri
  • Kirada oturuluyorsa kira belgesi, kendi evlerinde oturuluyorsa tapu belgesi
  • Velilere ait İŞKUR kayıt belgesi ve muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi

E-Devlet Üzerinden Başvurular Başladı

Açıklanan ilk bilgilere göre, sağlanacak olan kırtasiye desteği tutarı 2.700 TL olacak. Velilerin bu desteği alabilmeleri için e-devlet profillerine bireysel olarak giriş yapmaları gerekmektedir. E-devlet üzerinden yapılacak başvurularla birlikte, destek sağlama süreci kolaylaşacak ve aileler daha rahat bir eğitim dönemi geçirebilecekler.

Okul kırtasiye yardımları, sosyal devlet anlayışının güzel bir örneği olarak ön plana çıkıyor. Ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu destekler, öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmelerine katkı sağlayacaktır. Detaylar eğitim döneminin yaklaşmasıyla birlikte daha da netleşecek.

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