Advert

Son dakika: Depoları doldurmayın! O tarihte benzine de indirim geliyor!

Küresel piyasalarda Brent petrolün gerilemesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son dakika gelişmelerine göre, Brent petrol 80 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Son dakika: Depoları doldurmayın! O tarihte benzine de indirim geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 14:47

Bu durum, Türkiye'de mazotun litre fiyatına sınırlı bir indirim getireceği beklentisini oluşturuyor. İşte Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansımasının detayları.

Mazot ve Motorin Fiyatlarındaki Son Durum

Son dakika bilgilerine göre, motorin litre fiyatına 1 lira 64 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim, pompa satış fiyatlarına yansıyarak vatandaşların dikkatini çekiyor. 31 Ekim tarihinde motorine yapılan 1 lira 57 kuruşluk indirimin ardından, 12 gün sonra gelen bu yeni indirimle birlikte, İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.38 TL'ye, Ankara'da 36.96 TL'ye ve İzmir'de 37.14 TL'ye düşmüş durumda.

Benzin ve LPG Fiyatlarındaki Güncel Durum

Benzin ve LPG fiyatlarına yönelik bir indirim beklentisi de Brent petroldeki gerileme ile birlikte arttı. Ancak şu an itibariyle benzin litre fiyatına veya LPG fiyatlarına bir indirim yapılmadı. Son indirimden bu yana İstanbul'da benzin litre fiyatı 34.55 TL, Ankara'da 35.20 TL ve İzmir'de 35.31 TL seviyesinde seyrediyor.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Değişikliklerin Etkileri

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, hem sürücüler hem de genel tüketici için önemli. Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirimler, taşımacılık maliyetlerinden günlük hayata kadar geniş bir yelpazede etki yaratıyor. Özellikle motorine gelen indirim, nakliye sektörü başta olmak üzere birçok alanda maliyetleri düşürebilir.

Küresel Petrol Piyasalarındaki Gelişmeler

Küresel petrol piyasaları, çeşitli faktörlerden etkilenmekte ve bu durum ulusal akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Brent petrol fiyatlarındaki mevcut durum ve gelecekteki beklentiler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam edecek.

 

Benzer Haberler
Ekranı olmayan cep telefonu satışa çıktı! Yok böyle teknoloji: İşte Al Pin fiyatı ve özellikleri Ekranı olmayan cep telefonu satışa çıktı! Yok böyle teknoloji: İşte Al Pin fiyatı ve özellikleri
Dilan Polat ve Engin Polat son dakika gelişmesi: Akılalmaz iddia! Para nasıl geldi, nereye gitti? MASAK para trafiğini döktü Dilan Polat ve Engin Polat son dakika gelişmesi: Akılalmaz iddia! Para nasıl geldi, nereye gitti? MASAK para trafiğini döktü
İslam Memiş peş peşe tarihleri duyurdu: O ilçelerde yeri olan yaşadı yeni imar yasası geliyor İslam Memiş peş peşe tarihleri duyurdu: O ilçelerde yeri olan yaşadı yeni imar yasası geliyor
SGK-SSK ve Bağ-Kur'lular öğrenince mest oldu: 33.387 TL toplu para veriliyor! SGK-SSK ve Bağ-Kur'lular öğrenince mest oldu: 33.387 TL toplu para veriliyor!
Meclis'ten emeklilere 4600 TL seyyanen zam: Vatandaşa ilaç gibi gelecek Meclis'ten emeklilere 4600 TL seyyanen zam: Vatandaşa ilaç gibi gelecek
Herkes mest oldu! Erken emeklilik kesinleşti! 5 maddeyle 44-45-46-47-48-49-50 yaşındakiler emekli olacak! Staj ve çıraklık dahil Herkes mest oldu! Erken emeklilik kesinleşti! 5 maddeyle 44-45-46-47-48-49-50 yaşındakiler emekli olacak! Staj ve çıraklık dahil
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...