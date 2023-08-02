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SON DAKİKA: Çeyrek altın fiyatlarının 4500 TL olacağı tarih duyuruldu!

Son dakika bilgilerine göre, altın fiyatlarıyla ilgili yapılan yeni tahminler, piyasa ve yatırımcıları şaşırtmış durumda.

SON DAKİKA: Çeyrek altın fiyatlarının 4500 TL olacağı tarih duyuruldu!
Yayın Tarihi : 2023-08-02 17:12

Son dakika bilgilerine göre, altın fiyatlarıyla ilgili yapılan yeni tahminler, piyasa ve yatırımcıları şaşırtmış durumda. Türkiye Gazetesi Yazarı Necmettin Batırel'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarında rekor seviyelerin beklenmesi gündemde.

Amerika Merkez Bankası (Fed) tarafından alınan sıkılaşma kararları sonrasında altının baskılandığı ve son dönemde bu baskının devam ettiği belirtiliyor. Ancak Batırel, son faiz artırımıyla birlikte beklemeye geçeceği düşünülen Fed'in etkisiyle altın fiyatlarının yükselebileceğine dikkat çekiyor. Batırel'in tahminlerine göre, altının ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir. Tahmine göre, altının ons fiyatı önce 1950 doları aşacak, ardından ilk hedef 1988 dolar olacak. Bu noktadan sonra güç toplandıktan sonra 2 bin 20 doları aşarak 2050 ve 2070 dolar dirençlerini test edecek.

Batırel'in açıklamalarına göre, geçtiğimiz aylarda tarihi zirve olan 2070 dolar seviyesinin geçilmesi durumunda altın fiyatları daha da yükselebilir. 2100, 2150 ve 2200 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Gram altın içinse Batırel, 1701, 1800 ve 2000 TL seviyelerini test edebileceğini ifade ediyor. Bu tahminlerde doların 25 TL olarak esas alındığı belirtiliyor.

Tahmine göre, Ekim ayında ons altın fiyatlarının 3 bin doları görmesi durumunda gram altının 2 bin 500 TL'yi aşabileceği öngörülüyor. Batırel, altınla ilgili yaptığı analizin kişisel bir çalışma olduğunu belirtiyor ve tarih boyunca altının yatırımcısına kazandıran bir varlık olduğunu vurguluyor.

Güncel altın fiyatları şu şekildedir:

  • ALTIN/ONS: 1.944,62 dolar
  • ALTIN/GR SPOT: 1.689,13 TL
  • CUMHURİYET ALTINI: 11.013 TL
  • ZİYNET ALTINI: 11.013,13 TL
  • GRAM ALTIN: 1.710,15 TL
  • ÇEYREK ALTIN: 2.761,73 TL
  • YARIM ALTIN: 5.523,46 TL
  • ATA ALTIN: 11.530,52 TL
  • 14 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.123,60 TL
  • 22 AYAR BİLEZİK GRAMI: 1.639,64 TL
  • GREMSE ALTIN: 27.840,00 TL
  • ALTIN/ONS TL: 52.584 TL

Altın fiyatlarındaki bu tahminler, yatırımcılar için dikkate değer bir perspektif sunuyor ve piyasaların nasıl şekilleneceğine dair önemli bir öngörü sağlıyor.

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