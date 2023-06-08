Son dakika: Benzin, dizel ve LPG'ye tarihi zam kesinleşti! Vatandaşlar depoları doldurmaya koştu! İşte 9 Haziran benzin, dizel, LPG litre fiyatı

Son dakika: Vatandaşlar depoları doldurmaya koştu! İşte 9 Haziran benzin, dizel, LPG litre fiyatı... Benzin, dizel ve LPG'ye tarihi zam kesinleşti- Son günlerde döviz kurunda yaşanan ciddi yükseliş, akaryakıt fiyatlarına büyük bir artışın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Özellikle otogaz fiyatlarında önemli bir zam bekleniyor. Döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan brent petrolün varil fiyatıyla birlikte değerlendirilmektedir. Brent petrol fiyatları son günlerde 75 dolar seviyesinde seyretse de ciddi bir yükseliş yaşanmadı. Ancak dolar kurunda yaşanan artış, fiyatlara zam olarak yansıyacak.

Gelen son dakika açıklamasına göre, zam miktarı da belli oldu. Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 70 kuruşluk bir zam yapılması beklenirken, motorinin litre fiyatına da 1 lira 37 kuruşluk bir zam gelecek. LPG fiyatına ise 67 kuruşluk bir zam bekleniyor. Bu zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 24 lirayı aşacak, motorin ise 22 liranın üzerine çıkacak. Otogaz fiyatı ise 10 liraya yaklaşacak. Zamın yürürlüğe girmesi ise 9 Haziran 2023 tarihinden sonra olacak.

Zam öncesinde güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

Benzin Fiyatları (Güncel Durum)

İstanbul Anadolu Yakası: 21.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 21.24 TL

Ankara: 21.6 TL

İzmir: 21.62 TL

LPG Fiyatları (Güncel Durum)

İstanbul Anadolu Yakası: 10.47 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 10.74 TL

Ankara: 10.67 TL

İzmir: 10.52 TL

Motorin Fiyatları (Güncel Durum)

İstanbul Anadolu Yakası: 20.68 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.74 TL

Ankara: 21.11 TL

İzmir: 21.14 TL

Fiyatlar, akaryakıt istasyonunun markasına, bulunduğu şehir ve konumuna göre değişiklik gösterebilir.

Bu zamla birlikte otogaz fiyatlarının artması, araç sahiplerini ve sektörü etkileyecek bir gelişmedir. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.