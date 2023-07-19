Son dakika: Bank Of America Türkiye için kıyamet açıklaması yaptı! Doların kaç TL olacağını söylediler!

Son dakika: Doların kaç TL olacağını söylediler! Bank Of America Türkiye için kıyamet açıklaması yaptı- Dünyaca ünlü finans kuruluşu Bank of America (BofA), dolar kurunun yıl sonunda ne kadar olacağına dair bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, BofA'nın yıl sonu Dolar/TL tahmininin 31 olduğu belirtilmiştir.

Son dakika bilgilerine göre, Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar kuru 27 liraya yaklaşmıştır. Euro ise tarihi zirveyi görmüş ve satış fiyatı 30 TL'yi aşmıştır. Bank of America Securities, dolar kurunun yıl sonunda 31 TL'ye ulaşacağı tahmininde bulunmuştur.

Ekonomistler, Bloomberg haberine göre, Merkez Bankası'nın faiz artışı beklentilerini paylaşarak bu hafta 300 ila 500 baz puan arasında bir artış olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, yıl sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olmasını beklediklerini ifade etmişlerdir. Bank of America Securities ise Merkez Bankası'nın faizleri perşembe günkü toplantıda 500 baz puan daha artırarak yüzde 20'ye çıkartacağı tahmininde bulunmuştur.

Son dakika bilgilerine göre dolar kuru şu anda rekor seviyelerde seyretmektedir ve 26 lira 92 kuruş seviyesindedir.

Bank of America'nın dolar tahmini ve ekonomistlerin faiz beklentileri, piyasalarda önemli bir referans olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bu tahminlerin gerçekleşmesi piyasa koşullarına ve diğer etkenlere bağlı olabilir. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, farklı kaynakları ve uzman görüşlerini de dikkate alarak kendi değerlendirmelerini yapmalıdır.

Son dönemde doların yükselmesi birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşmektedir. Doların yükseliş nedenleri arasında aşağıdaki faktörler ön plana çıkmaktadır:

KÜRESEL EKONOMİK BELIRSIZLIKLER

Küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesine ve dolar talebinin artmasına neden olabilir. Özellikle siyasi veya ekonomik krizler, jeopolitik gerilimler ve ticaret savaşları gibi faktörler doların yükselmesine katkıda bulunabilir.

FAIZ ORANLARI VE MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI

Faiz oranları, doların değeri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yüksek faiz oranlarına sahip bir ülke, yatırımcıları çekerek dolar talebini artırabilir. Ayrıca, merkez bankalarının politikaları da doların yükselişinde etkili olabilir. Örneğin, bir ülkenin merkez bankası faiz oranlarını artıracağını veya sıkılaştırıcı bir para politikası izleyeceğini açıklarsa, yatırımcılar o ülkenin para birimine olan güvenlerini artırarak dolar talebini artırabilir.

TİCARET DENGESİ

Bir ülkenin dış ticaret dengesi de doların değeri üzerinde etkili olabilir. Bir ülkenin cari açık vermesi, yani ithalatının ihracatından fazla olması durumunda, döviz talebi artar ve yerel para birimi zayıflar. Bu da doların değer kazanmasına yol açabilir.

SERMAYE HAREKETLERİ

Uluslararası sermaye hareketleri, doların yükselmesinde etkili olabilir. Yatırımcıların dolar cinsinden varlıklara yönelmeleri veya bir ülkeden diğerine sermaye transferleri dolar talebini artırır ve doların değerini yükseltebilir.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER

Jeopolitik gerilimler ve politik istikrarsızlık da doların yükselmesine neden olabilir. Bu tür durumlarda yatırımcılar, güvenli liman olarak kabul edilen doları tercih edebilirler.

Yukarıdaki faktörler doların yükselişine katkıda bulunabilir, ancak doların fiyatı birçok değişkene bağlı olduğu için tahmin etmek zor olabilir. Ekonomik göstergeler, merkez bankalarının politikaları, siyasi gelişmeler ve küresel ekonomik durum gibi faktörler doların seyrini etkileyebilir. Doların yükselmesi veya düşmesi, piyasaların genelinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak şekillenmektedir.