Son Dakika Bakanlık Açıkladı İlkokul Mezunu Binlerce İşçi Alınacak!

Zonguldak, Bartın ve Karabük genelinde kamu çalışanı olarak binlerce maden işçisi alımı için başvuru süreci başladı.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2000 maden işçisi alımı için başvuru sürecinin başladığı belirtildi. Madenci ihtiyacının karşılanması adına Türkiye İş Kurumu aracılığı ile başvuru sayfası aktif edildi.

Zonguldak'ta 1500 Karabük'te 100 ve Bartın'da 400 olmak üzere 2000 maden işçisi alımı için başvuru süreci başlamış olurken sadece birkaç gün sürecek olan başvurular Alo 177 ya da E-Şube aracılığı ile tamamlanacağı bildirildi. İŞKUR müdürlüklerine gidilerek başvuru yapılamayacağı öğrenilirken başvuru şartlarına göre ilkokul ve lise mezunları da 2000 işçi alımına dahil edildi. 32 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olan her birey Türkiye Taş Kömürü kurumunda işçi vasfıyla başvuru yapabilir.