Advert

Son Dakika Bakanlık Açıkladı İlkokul Mezunu Binlerce İşçi Alınacak!

Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2000 maden işçisi alımı için başvuru sürecinin başladığı belirtildi.

Son Dakika Bakanlık Açıkladı İlkokul Mezunu Binlerce İşçi Alınacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-10-2023 18:17

Zonguldak, Bartın ve Karabük genelinde kamu çalışanı olarak binlerce maden işçisi alımı için başvuru süreci başladı. 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 2000 maden işçisi alımı için başvuru sürecinin başladığı belirtildi. Madenci ihtiyacının karşılanması adına Türkiye İş Kurumu aracılığı ile başvuru sayfası aktif edildi.

Zonguldak'ta 1500 Karabük'te 100 ve Bartın'da 400 olmak üzere 2000 maden işçisi alımı için başvuru süreci başlamış olurken sadece birkaç gün sürecek olan başvurular Alo 177 ya da E-Şube aracılığı ile tamamlanacağı bildirildi. İŞKUR müdürlüklerine gidilerek başvuru yapılamayacağı öğrenilirken başvuru şartlarına göre ilkokul ve lise mezunları da 2000 işçi alımına dahil edildi. 32 yaşından gün almamış ve 18 yaşını doldurmuş olan her birey Türkiye Taş Kömürü kurumunda işçi vasfıyla başvuru yapabilir.

Benzer Haberler
Harry Potter Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir Harry Potter Dumbledore karakterini canlandıran Richard Harris'in 25 yıl sonra hatırladığı şey hangisidir
MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Ekim 2023
Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru ve Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru ve Cevabı Nedir?
Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı? Ahmet Talha Dağlı Nereli ve Kaç Yaşında? Milyoner'de Ne Kadar Ödül Kazandı?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru! Ahmet Talha Dağlı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk Soru! Ahmet Talha Dağlı kimdir?
Konyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti ve golleri yayınlandı Bein Sports Konyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti ve golleri yayınlandı Bein Sports
ÇOK OKUNANLAR
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?
  • 25-09-2023 14:31

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ebru Özge Özen kimdir?

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?
  • 27-09-2023 21:22

AÖF öğrencileri vergi indiriminden yararlanabilecek mi? Açıköğretim vergisiz telefon alabilir mi?

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!
  • 27-09-2023 11:06

Renault Taliant Eylül 2023 fiyat listesi!

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda
  • 01-10-2023 16:44

Redmi Note 13 Pro+ üstün özellikleri ile global pazarda

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı
  • 25-09-2023 14:43

2. Yasak Elma Vakası Kirli Sepeti Dizisi Reytinglerini Feyyaz'ın Aşklarından Aldı